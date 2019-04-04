مكتب دبي الذكية يدعم منصة «البلوك تشين كخدمة» التابعة لـ«دو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دو» للاتصالات عن دعم مكتب دبي الذكية بشكل رسمي لمنصة «البلوك تشين كخدمة» - بي بي أي أي أس - التي طورتها الشركة للمضي قدماً في دعم استراتيجية دبي للبلوك تشين.

وتوفر «دو» من خلال منصتها الرائدة «البلوك تشين كخدمة» العديد من حالات الاستخدام الجديدة التي تستفيد منها كافة قطاعات الأعمال لتحقيق أهداف حكومة دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي مستدام يرتكز على أحدث التقنيات والخدمات من خلال منح جميع المؤسسات الحكومية حرية البناء على أطر عمل متعددة مثل «بلوك تشين الإيثريوم أو هايبر ليدجر» اعتمادا على احتياجات العمل الخاصة بهم على منصة مدارة بالكامل وقابلة للتطوير وآمنة ومنخفضة التكلفة من خلال نموذج الدفع الفوري.

وقال فريد فريدوني نائب الرئيس التنفيذي لشركة «دو» إن أجندة دبي الخاصة بتقنية البلوك تشين تعد جزءا لا يتجزأ من الاستراتيجية الشاملة للمدينة نحو المستقبل المستدام الذي نطمح إليه جميعا، معربا عن فخره كون «دو» قوة تمكينية داعمة لجهود الحكومة نحو الاعتماد بشكل كامل على الخدمات الرقمية الآمنة والموثوقة.

هدف

وأضاف إن هدف «دو» الأساسي يكمن من خلال تطوير منصتها البلوك تشين كخدمة للعمل على تعزيز التحول عبر كافة القطاعات في الدولة لتمكينها من مواكبة متطلبات العصر الرقمي.

مشيرا الى أن اعتماد منصتهم من جانب مكتب دبي الذكية يمثل خطوة مهمة في طريقهم نحو توفير المزيد من حالات الاستخدام والحلول الذكية التي ستساهم بدورها في تعزيز كفاءات التعاملات الحكومية بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدا أن إيجابيات هذه الحلول تتعدى حدود تعزيز جودة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية لتشمل أيضا تحسين تجارب المواطنين والمقيمين في المدينة الذكية ونمط حياتهم اليومية.

من جانبه أكد وسام لوتاه المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية، أن منصة البلوك تشين كخدمة التي طورتها «دو» الشريك الاستراتيجي الرسمي لمكتب دبي الذكية ستساعدهم في تحقيق رؤيتهم الهادفة إلى تطوير خدمات جديدة تستند إلى تقنية البلوك تشين وتعزز طموحاتهم نحو الوصول إلى معاملات حكومية خالية من الورق وأكثر كفاءة بحلول العام 2021 مما يساهم في تعزيز رضا المتعاملين.

وستقوم «دو» عبر منصتها المتقدمة بتزويد دبي الذكية بحلول متطورة تستند إلى تقنية البلوك تشين لتكون بمثابة بنية تحتية سحابية يمكنها توفير شبكات خاصة وفق أطر عمل متعددة مثل «بلوك تشين إيثيريوم» أو «بلوك تشين هايبر ليدجر».

ميزات

توفر منصة البلوك تشين كخدمة بيئة مشتركة لاستضافة الملفات ونماذج الأعمال وأنظمة الإنتاج القائمة على تقنية البلوك تشين بما في ذلك البنية التحتية المشتركة وإدارة الوثائق وغيرها، والتي ستعمل بدورها على تسهيل العمليات الحالية لأي جهة وتعزيز مستوى أمانها وتحصينها ضد التلاعب أو التغيير، كما أنها تعمل على دعم خوارزميات متعددة ومتوافقة، إضافة إلى ميزات أخرى.