«بيرل» و«الشبكة الوطنية للاتصال» تدعمان دور الإعلام في تعزيز الحوكمة المؤسسية

المصدر: دبي- البيان

عقدت مبادرة «بيرل» أخيراً شراكة استراتيجية مع شركة «الشبكة الوطنية للاتصال» بهدف التعاون لتطوير دور الإعلام في نشر الشفافية وممارسات الحوكمة الرشيدة بشركات القطاعين العام والخاص في المنطقة، بالإضافة إلى توظيف آثارها الإيجابية في تعزيز مكانة المؤسسات العاملة في منطقة الخليج، وضمان نجاحها، واستدامتها.

ومن خلال الانضمام إلى شركاء «بيرل»، ستلعب الوكالة دوراً بارزاً في تطوير أطر تحفيز تفاعل ومشاركة مجموعة كبيرة من المؤسسات الإعلامية في الحوارات والمناقشات .

وقالت ياسمين عُمَري، المدير التنفيذي لمبادرة «بيرل»: يلعب الإعلام دوراً بارزاً في تعزيز ثقافة مؤسسية قائمة على المساءلة والشفافية في منطقتنا، وعلى الرغم من ارتفاع وعي المؤسسات ببرامجنا ومبادراتنا خلال الأعوام القليلة الماضية، ينبغي بذل المزيد من الجهود في هذا المجال، فتطور الحوكمة المؤسسية يعني توفير فرص جديدة للمستثمرين المحليين والعالميين في منطقة الخليج.

وقال يوسف الطويل، المؤسس والمدير التنفيذي لـ «الشبكة الوطنية للاتصال»: نتطلع لدعم مبادرة بيرل، وتعزيز دورها في نشر ثقافة ممارسات الحوكمة المؤسسية ب منطقة الخليج، والاستفادة من الشراكة في بناء علاقات وثيقة مع كبرى مؤسسات الإعلام بالمنطقة.