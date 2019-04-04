لجنة إعلان نتائج جائزة خليفة للامتياز 22 الجاري

المصدر: أبوظبي - وام

تعلن اللجنة العليا المنظمة لـ«جائزة الشيخ خليفة للامتياز»، التابعة لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، النتائج النهائية لدورتها السابعة عشرة في 22 أبريل الجاري.

وتعقد لجنة التحكيم اجتماعاً نهاية الأسبوع المقبل لمراجعة النتائج الخاصة بجميع فئات المشاركين، تمهيداً لرفعها للجنة العليا للاعتماد. وشهد مقر الجائزة سلسلة اجتماعات حضرها سعيد الفهيم رئيس اللجنة العليا للجائزة، ومحمد المهيري مدير عام غرفة أبوظبي وعضو اللجنة العليا، والدكتور محمد الظاهري عضو اللجنة العليا، والبروفيسور هادي التيجاني المنسق العام، وعدد من أعضاء المكتب.

وقال رئيس اللجنة العليا للجائزة إن اللجنة ركزت في اجتماعاتها على تحقيق قيمة مضافة لجميع المعنيين، واطمأنت على الشؤون الفنية والإدارية المتعلقة بنتائج الدورة الحالية، وترتيبات الحفل الختامي.

وأكد عضو اللجنة العليا أهمية تعزيز دور مقيّمي الجائزة والعمل على تفعيل منتدى سفراء التميز للاستماع لآرائهم، من خلال لقاءات ينظمها مكتب الجائزة بمشاركة أعضاء اللجنة، وقال إن مكتب الجائزة يحظى باستقلالية ومرونة إدارية تؤهله لإدارة هذا المشروع الوطني المهم بكفاءة وفعالية.

وأشار البروفيسور هادي التيجاني إلى أن الاجتماعات مستمرة في إطار التقييم المؤسسي للجائزة لإعداد التقييمات النهائية ورفعها للجنة العليا.