إطلاق مبيعات «رزيدنسز بماندارين أورينتال مسقط»

المصدر: مسقط - البيان

افتتحت «إيجل هيلز مسقط»، وهي شراكة بين «إيجل هيلز أبوظبي» و«عز العالمية»، مركزاً للمبيعات في سلطنة عُمان.

وسيقدم المركز، الذي يفتح أبوابه من السبت إلى الخميس من الساعة 10 صباحاً إلى 7:30 مساءً، خدماته للعملاء والمستثمرين الراغبين بشراء شقق سكنية مخدمة بالكامل تحمل علامة تجارية فاخرة في مشروع «رزيدنسز في ماندارين أورينتال، مسقط».

وقالت لو بينغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجل هيلز»: يسرنا أن نخصص مركزنا الجديد لمبيعات مشروع «رزيدنسز في ماندارين أورينتال، مسقط»، الذي نتطلع من خلاله إلى المساهمة في تعزيز القطاع العقاري في السلطنة.

ومن المقرر أن تكون المساكن الحصرية في «رزيدنسز في ماندارين أورينتال» والبالغ عددها 156 وحدة سكنية، الأرقى من نوعها في العاصمة مسقط، حيث تتوفر بمساحات من 75 إلى 260 متراً مربعاً.