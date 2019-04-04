«أفنير غلوبال» تستحوذ على «هانوفر»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «أفنير غلوبال»، للاتصال المؤسسي والعلاقات العامة ومقرها مونتريال، أمس، استكمال عملية الاستحواذ على شركة هانوفر، واحدة من أكبر عشر شركات استشارية مستقلة للعلاقات العامة في المملكة المتحدة ولها مكاتب في لندن، وبروكسل، ودبلن، ودبي، وأبوظبي.

وتبعاً لعملية الاستحواذ، ستضم «أفنير غلوبال» 1000 موظف موزعين عبر 25 موقعاً في أنحاء أمريكا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط. وستتمكن إيرادات الشركة السنوية، التي تبلغ 125 مليون جنيه استرليني، من تصنيف الشركة ضمن لائحة أفضل 15 وكالة عالمية للعلاقات العامة. كانت «أفنير غلوبال» قامت في نوفمبر 2018 بالاستحواذ على «تشيري» وهي وكالة متخصصة باتصالات الرعاية الصحية ومقرها لندن، وتعمل هذه الصفقات على تعزيز كفاءة عروض «أفنير غلوبال» في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.