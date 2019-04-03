دبي مرجع العالم في «بلوك تشين»

المصدر: دبي ـ وائل اللبابيدي، وام

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي صفقة شركتي «أوبر» و«كريم»، مؤكداً خلال استقبال دارا خسروشاهي رئيس تنفيذي «أوبر» ومدثر شيخة رئيس تنفيذي «كريم» أن الإمارات ودبي تحرصان على توفير البيئة المحصنة بالقوانين التي تحمي الاستثمارات كي تكبر وتتوسع.

من جهة ثانية أعلنت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر مدير عام دبي الذكية أن دبي ستنشر في أكتوبر بالتعاون مع البنك الدولي أولى سياسات بلوك تشين على مستوى العالم، ما يعكس سعي دبي الحثيث لقيادة التوجهات والفكر العالمي في هذا المجال، مشيرة إلى أن 114 شركة ناشئة مختصة بالتقنية تتخذ من دبي مقراً، وذكرت أن دبي الذكية أطلقت ٢٠ نموذجاً إضافياً في حلول التقنية.

اقرأ أيضاً:

مكتوم بن محمد خلال استقبال رئيسي «أوبر» و«كريم»: بيئة محصنة بالقوانين لحماية الاستثمارات في الدولة