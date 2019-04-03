«إيجل هيلز أبوظبي» تطلق مشروع رزيدنسز في ماندارين أورينتال مسقط

المصدر: مسقط ـ البيان

شهد أسعد بن طارق آل سعيد، نائب رئيس الوزراء العماني لشؤون العلاقات والتعاون الدولي والممثل الخاص لسلطان عمان، إطلاق «إيجل هيلز مسقط»، وهي شراكة بين «إيجل هيلز أبوظبي» و«عز العالمية»، أمس مشروع «رزيدنسز في ماندارين أورينتال، مسقط» في سلطنة عُمان. وأعلن محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز» عن المشروع خلال حفل أقيم في دار الأوبرا السلطانية في مسقط.

وتمثل هذه الخطوة أول إطلاق من نوعه لمشروع «رزيدنسز في ماندارين أورينتال» على مستوى المنطقة، وأول مجموعة من الشقق السكنية المخدومة بالكامل والتي تحمل اسم علامة تجارية فاخرة في عُمان. وقال محمد العبّار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»: تحرص قيادة سلطنة عمان المتمثلة برؤية ثاقبة وتوجهات طموحة، باستمرار على دفع عجلة التنمية المستدامة للسلطنة.

حيث نجحت بتعزيز مكانة رائدة لها في المنطقة كوجهة متفرّدة، والمحافظة على تراثها الطبيعي والثقافي. وتواجدنا في مسقط بالشراكة مع «عز العالمية» و«مجموعة ماندارين أورينتال للفنادق» يعكس التزامنا بجودة المشروع الذي قمنا بتصميمه ليعبّر عن الإرث العُماني العريق. ويقع المشروع في قلب مدينة مسقط على شاطئ القرم ويطل على بحر عمان.

ويقع المشروع على بعد كيلومتر واحد فقط من دار الأوبرا السلطانية مسقط، وعلى بعد 8 كيلومترات من جامع السلطان قابوس الأكبر و15 كيلومتراً من مطار مسقط الدولي.

وبموقعه الاستراتيجي، يوفر المشروع سهولة الوصول إلى مناطق الجذب الرئيسية والمناطق التجارية المركزية في جميع أنحاء مسقط. ويضم المشروع مجموعة واسعة من المطاعم الفاخرة، وقاعة احتفالات مميّزة ومجموعة واسعة من المرافق المخصصة للمناسبات والاجتماعات والفعاليات المتنوعة. وسيشمل المشروع سبا فاخراً وحوض سباحة خارجياً للأطفال والكبار متصلاً بشاطئ رملي.