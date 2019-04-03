مجلس سيدات أعمال عجمان يمكّن عضواته بـ «سيارتي»

المصدر: عجمان - البيان

أكدت الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيس مجلس سيدات أعمال عجمان، أن المجلس حريص على تنفيذ مبادرات رائدة تدعم بشكل مباشر سيدات الأعمال وعضوات المجلس وتُمكنهن من ممارسة أنشطتهن الاقتصادية.

جاء ذلك على هامش تسليم إحدى المستفيدات من مبادرة «سيارتي» التابعة لمجلس سيدات أعمال عجمان، سيارة بنظام القرض الحسن بعد تسجيلها وتأمينها، بهدف تمكين السيدات المستفيدات من المبادرة في البدء بأعمالهن الخاصة بما يعود بالاستقرار على المستفيدة وأسرتها.

واستفادت 9 سيدات من المبادرة منذ انطلاقها. وخلال الربع الأول من العام الجاري استقادت 24 سيدة أعمال من مبادرة إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وأكدت رئيسة المجلس أن المجلس لا يتوانى عن تنفيذ مبادرات مبتكرة تواكب التطلعات والطموحات.