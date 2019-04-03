7 % نمواً متوقعاً لقطاع الطيران المدني 2020

المصدر: Ⅶ أبوظبي ــ رامي سميح

برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بدأت أمس ورش عمل قمة ومعرض تقنية البلوك تشين في قطاع الطيران التي تنطلق اليوم بأبوظبي وتنظمها منظمة الطيران المدني الدولي «ايكاو» والهيئة العامة للطيران المدني بحضور أكثر من 90 دولة و800 مشارك.

وقال سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، إن منظمة «الايكاو» بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني تسعى لدعم تطبيق تقنية البلوك تشين في منظومة الطيران بدءا من الطائرة والأصول الأخرى التي تمول العمليات التجارية بما في ذلك تجربة المسافر وانتهاءً بإدارة العقود وحفظ السجلات والأمن.

وأضاف السويدي في تصريحات للصحفيين على هامش ورش العمل، أنه يتوقع أن يحقق قطاع الطيران المدني في الدولة نمواً بنسب تصل إلى 7% بحلول 2020 بالتزامن مع انطلاق معرض «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً إلى أن نسب نمو القطاع في العام الماضي وصلت إلى 2% ومن المتوقع أن تستمر على نفس المنوال خلال العام الجاري في ظل ظروف الاقتصاد العالمي الصعبة، وهو ما يضع مزيداً من الضغوط على قطاع الطيران المحلي والعالمي.

طلبيات

ودعا السويدي شركات الطيران الوطنية إلى النظر في طلبياتها من الطائرات الجديدة وفقاً لاحتياجاتها وتبعاً لمتغيرات الاقتصاد العالمي، موضحاً أن الهيئة لديها الآن بين 5 - 6 آلاف مسجل لرخص الطائرات بدون طيار «درونز».

وتوقع أن يعطي مطار أبوظبي الجديد عنده افتتاحه دفعة كبيرة لشركة «الاتحاد للطيران» والشركات الأخرى العاملة في المطار، مشيراً إلى أن الهيئة ستمنح المطار رخصة التشغيل فور الانتهاء من أعمال البناء والإنشاء. وأكد استمرار منع عمليات طائرات «بوينغ 737-8 MAX» في أجواء الدولة، وذلك بعد حادث طائرة الخطوط الأثيوبية، الشهر الماضي، مشيراً إلى أن قرار المنع يأتي كإجراء احترازي يهدف إلى حماية السلامة في الجو وعلى الأرض.

وأشار إلى أنه لا يوجد تأثير على حركة الناقلات الوطنية إلى الجزائر في ظل الأوضاع الراهنة هناك، لافتاً إلى أن الهيئة لا تزال تدرس إمكانية استئناف الرحلات الجوية إلى العاصمة السورية دمشق. وكانت شركتا طيران الاتحاد وطيران الإمارات علقتا الرحلات الجوية إلى دمشق عام 2012 بسبب المخاوف الأمنية.

استخدامات

وذكر السويدي أن الإمارات باتت من اللاعبين الكبار على الساحة الدولية في قطاع الطيران، مشيراً إلى أن قمة البلوك تشين تؤكد إصرار الدولة على الترسيخ لمستقبل أكثر إشراقاً لقطاع الطيران. ولفت إلى أن استخدامات تقنية البلوك تشين في قطاع الطيران المدني ما زالت خجولة، لكنّ لها مستقبلاً كبيراً لها في القطاع خلال السنوات القادمة.

ولفت إلى أن القمة تهدف إلى تعريف قطاع الطيران العالمي بإمكانات وفاعلية تقنية البلوك تشين التحويلية والتجارية، بما يشمل التذاكر ووثائق المسافر والشحن ووثائق الشحن والرخص والطيارين وصيانة الطائرات، مشيراً إلى كل الأشياء التي تحتاج إلى توثيق واعتماد ستكون عبر هذه التقنية وهو ما يقلل الإجراءات والتكاليف.

شراكة

وقال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إن الشركة تسعى دوماً لتطبيق أحدث التقنيات التي من شأنها إحداث ثورة ونقلة نوعية في قطاع الطيران ونعمل باستمرار مع الشركاء في مختلف القطاعات لاستكشاف الطرق المثلى لاستخدام تقنيات البلوك تشين في تعزيز التجارب السياحية لتقديم رحلات أكثر سلاسة لضيوفنا المسافرين.

وأضاف أن تقنية البلوك تشين يمكن أن تتيح للمسافرين أعضاء برامج الولاء اكتساب الأميال بصورة فورية وإنفاق قيمتها في أي مكان بسهولة، كما يمكن استخدام نفس التقنية في تسجيل وإدارة بيانات السمات الحيوية «البيومترية» وإدارة بيانات الهوية لتسهيل إجراءات السفر.

تأثيرات

تناقش ورش العمل موضوعات عدَّة تتمحور حول ما الذي يجعل تقنية البلوك تشين تقنية مغيرة، وكيف تؤثر هذه التقنية في قطاع السفر والنقل، إلى جانب محاور الابتكار والرقمنة والاستفادة من خبرات ومعارف نخبة من الأكاديميين والتنفيذيين. وتناولت الورش أمس موضوعات متنوعة مثل إمكانات تقنية البلوك تشين وتعزيز قدرات الدول من ناحية تطوير البرنامج الرقابي، والاحتياجات لتمكين وتشغيل تقنية البلوك تشين في مجال الطيران، والتحديات المترتبة على تبني هذه التقنية.