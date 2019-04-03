التحول الرقمي يتيح لبنك المشرق 5 أنواع من الفروع

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلن بنك المشرق، تفاصيل المرحلة التالية من استراتيجيته للتحول الرقمي. حيث كشف البنك النقاب عن تصوّر جديد لفروعه، هو الأول من نوعه في الإمارات. وبهذا يكون للبنك أنواع مختلفة من الفروع التي تلبي الاحتياجات المختلفة للعملاء، تتمثل في 5 أنواع هي: الفروع الشاملة، وفروع خدمات الأعمال، وفروع الخدمات الذهبية، وفروع الخدمات السريعة والفروع الذكية.

ويدمج هذا النموذج الجديد للفروع الابتكار الرقمي مع الخدمات التي توفرها الفروع التقليدية، مما يوفر للعملاء تفاعلاً سريعاً وسلساً. ويقدم هذا المفهوم الجديد، الذي يتمتع بتركيز أعلى على الخدمات الرقمية، مجموعة كاملة من الوظائف المصرفية

وتشهد البنوك في المنطقة تحولاً كبيراً في عادات العملاء، حيث يتحول العملاء بشكل متزايد إلى الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول، بينما يتوجه آخرون إلى الفروع طلباً للخدمات الاستشارية.

ولدعم احتياجات العملاء في الفروع الجديدة، قدم بنك المشرق أيضاً مفهوم المتخصص المصرفي الشامل، وهو موظف يتمتع بكفاءات عالية، يساعد العملاء في إنجاز معاملاتهم من خلال الأجهزة الرقمية.

وبالتزامن مع إطلاق استراتيجيته الجديدة للفروع، كشف بنك المشرق عن أحدث فروعه المعززة رقمياً في شارع المرقبات بدبي، وهو الأول من شبكة فروع الجيل الجديد في الإمارات. ويستخدم الفرع الجديد أفضل التقنيات في فئتها لتقديم حلول مصرفية مريحة تتيح للعملاء الاستفادة من مجموعة واسعة من الخدمات في بيئة رقمية متكاملة.

وقال سوبروتو سوم رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك: لدينا اليوم 39 فرعا.. بحلول منتصف العام سنصل إلى 27 فرعا وسيكون لدينا فرعان ذكيان جديدان. من ناحية أخرى، وفي مقالة لمجلة «وورلد فاينانس»، عرض سوبروتو سوم أحدث جهود البنك للرقمنة. وقال: في المشرق، تتم 95 % من المعاملات المالية عبر القنوات الرقمية والآلية.

وقال علاء الدين الديسي، الرئيس الإقليمي لإدارة الفروع في المشرق: لاحظنا تحولاً ملحوظاً في التوقعات والسلوك المصرفي. وباتت المعاملات المالية المؤتمتة في جميع فروعنا اليوم تشكل ما نسبته 97%.