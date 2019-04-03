3 موظفات مواطنات بـ«اينوك» ينجزن التدريب الأكاديمي بكلية آل مكتوم

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

استكملت الدفعة الثانية من موظفات مجموعة «اينوك» والتي تشمل ثلاث موظفات إماراتيات، برنامج التدريب الأكاديمي الشتوي الذي استمر 4 أسابيع في كلية آل مكتوم للتعليم العالي.

حضر حفل التخرج الذي أقيم في قاعة «ماريات هول» في مدينة دندي الاسكتلندية، سليمان المزروعي، سفير الإمارات لدى المملكة المتحدة، وميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء «كلية آل مكتوم للتعليم العالي»، وسيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اينوك» واللورد بروفوست إيان بروتويك، عمدة مدينة دندي.

وشاركت شيخة الشامسي، وشيرين المازمي، وعلياء الصالح في نسخة هذا العام من برنامج التدريب الذي تضمن ندوات وجلسات نقاشية ومحاضرات ومناظرات، إضافة إلى أنشطة ورحلات دراسية هادفة لتوسعة الآفاق الفكرية والمعرفية للطالبات. وعلى مدى 4 أسابيع، اكتسبت الطالبات معلومات قيّمة حول مواضيع متنوعة شملت حوار الحضارات، والتاريخ والثقافة الأسكتلندية، والقيادة والإدارة، والسياسة الأسكتلندية.

وقال سيف الفلاسي: تعدّ الكوادر النسائية عنصراً جوهرياً في اينوك، ونحرص دائماً على تزويد الموظفات الإماراتيات بالبرامج التدريبية المتكاملة بالإضافة إلى منحهن فرصة المشاركة في المبادرات الأكاديمية التي تعزز مهاراتهن وخبراتهن المهنية والمعرفية.

وكانت المشاركة الأولى لموظفات اينوك في برنامج التبادل الأكاديمي في الكلية في 2018. وتتعاون اينوك مع العديد من الجامعات ومنها جامعة هيريوت وات والجامعة البريطانية في دبي وكليات التقنية العليا. وانطلاقاً من دورها كشركة نفط وطنية مملوكة بالكامل لحكومة دبي، تركّز اينوك على تعزيز كوادرها الإماراتية، ووصلت فعلياً إلى نسبة توطين تبلغ 40%، مع خطط لرفع هذه النسبة إلى 50% بحلول عام 2021، وذلك بما ينسجم في المضمون والأهداف مع رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.