«اقتصادية رأس الخيمة» تسعى لرفع نسبة رضا المتعاملين

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة - البيان

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة لقاءً مع المتعاملين في مركز سعادة المتعاملين باقتصادية رأس الخيمة، وهي مبادرة سنوية تجمع بين قيادات الدائرة ومسؤوليها والمتعاملين لمناقشة كافة استفساراتهم والإجابة عن تساؤلاتهم مباشرة، وشرح السياسات والإجراءات الجديدة المطبقة في الدائرة، وهو الأمر الذي يسهم في رفع نسبة رضا المتعاملين، وتأكيد الاهتمام الذي توليه القيادة من أجل العمل المشترك معهم لتعزيز جودة الخدمات.

حضر اللقاء محمد المحمود نائب مدير العام بالوكالة، وموزة الشميلي مديرة إدارة الشؤون التجارية بالوكالة، وفيصل عليون مدير قسم الرقابة التجارية بالوكالة، وأمينة قحطان مدير مركز سعادة المتعاملين. ووفرت الدائرة عدداً من المترجمين من كوادر الدائرة للتحاور مع المتعاملين من مختلف الجنسيات الذين بلغ عددهم 56 متعاملاً في لقاء امتد لساعة من الزمن،

ووجّه المتعاملون عدة أسئلة واستفسارات للمسؤولين تمحورت حول محفزات تسهيل الأعمال التي أطلقتها الدائرة في العام المنصرم، وسبل معالجة بعض المعوقات التي تواجه البعض منهم تتعلق بانتهاء الرخصة لوجود شركاء خارج الدولة، وارتفاع أسعار تركيب الكاميرات في المحلات التي تتطلب مبالغ هائلة تفوق قدراتهم، وغيرها من الأسئلة. كما تم توجيه طلب للدائرة بضرورة دراسة أوضاع المحلات التجارية المتضررة جراء إصلاحات الطرقات، والرغبة في حصول على إعفاءات عن الرسوم المترتبة عليهم.