مشروع «ياس باي» ينهي مراحل مهمة في أعمال تطويره

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

كشفت شركة «ميرال»، أمس، عن العديد من المستجدات الخاصة بتطوير «ياس باي»، مشروع الواجهة البحرية المرتقب للسكن والعمل والترفيه في جزيرة ياس. وتم الانتهاء من مراحل مهمة بأعمال تطوير المشروع.

وسيحتضن «ياس باي» عند اكتماله مجموعة من التجارب الأحدث في أبوظبي، والتي ترتقي بالقسم الجنوبي من جزيرة ياس، وتساهم في تحقيق طموح ميرال بجعل الجزيرة إحدى أبرز الوجهات العالمية للترفيه والاستجمام.

وتتضمن المستجدات الإنشائية لمشروع «ياس باي» اكتمال الأعمال الخرسانية لأحد الفندقين المقرر إنشاؤهما، والذي يتم تشغيله من قبل «هيلتون»، إضافة إلى أعمال البنية التحتية للطرق، وتنسيق المناظر الطبيعية للمساحات العامة، والحدائق والممشى. وعند اكتماله، سيضم المشروع ميدان «ياس باي»، ومنطقة «ياس باي ريزيدنسز» – التي يتوقع أن يسكنها 15 ألف شخص – وممشى ورصيفاً بحرياً يحتوي على 37 مقهى ومطعماً، و19 متجراً، ونادٍ شاطئي، وفندقين، فضلاً عن احتضانه المقر الجديد للمنطقة الإعلامية twofour54 في أبوظبي.

وخلال زيارته الأخيرة للموقع، شهد المهندس محمد عبد الله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»، اكتمال أحدث مراحل المشروع، بما في ذلك الصب النهائي للخرسانة الخاصة بسقف الفندق الأول. وقال: نقترب أكثر من اكتمال المجتمع الحيوي الأحدث في أبوظبي على جزيرة ياس.