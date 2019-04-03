مكتوم بن محمد مباركاً صفقة «أوبر» و«كريم»: نحرص على بيئة سليمة للاستثمارات

المصدر: دبي ـ وام

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي اندماج شركتي «أوبر» و«كريم»، مؤكداً سموه خلال استقبال دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة «أوبر» ومدثر شيخة الرئيس التنفيذي لشركة «كريم» أن دولة الإمارات عموماً ودبي على وجه الخصوص تحرصان على توفير البيئة السليمة المحصنة بالقوانين التي تحمي الاستثمارات كي تكبر وتتوسع وتزيد من عدد فرص العمل للشباب من كل الجنسيات وتوفير الحياة الكريمة لهؤلاء الشباب وعائلاتهم على أرض الإمارات.

ورحب سموه بالضيفين وتبادل معهما الحديث حول عملية الدمج بعد أن ابتاعت «أوبر» شركة «كريم» بمبلغ 11 مليار درهم وباتت الثانية تعمل تحت مظلة الأولى. وأشاد المسؤولان التنفيذيان للشركتين بسلامة البيئة الاستثمارية التي توفرها دبي للشركات العالمية كونها مركزاً إقليمياً لمعظم الشركات العالمية الكبرى.

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