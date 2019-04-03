طيران الإمارات ضمن الأفضل عالمياً

المصدر: دبي - البيان

أدرج موقع تريب إدفايزر العالمي للسياحة، شركة طيران الإمارات ضمن أفضل 10 شركات طيران في العالم للعام الجاري موضحاً أن الناقلة توفّر أفضل خدمة درجة أولى في العالم، بحسب استطلاع آراء المسافرين.

وقال الموقع، إن الراكب على طيران الإمارات في القسم الاقتصادي يشعر أنه في الدرجة الأولى، حيث إن الخدمة المتوفرة على الطائرة ممتازة، مضيفاً أن طاقم الطائرة داخلي على درجة عالية من الكفاءة، ودائماً ما ينتظرون أي طلب من الركاب لتلبيته.

وقال الموقع، خلال رحلة استغرقت 8 ساعات بين ميلانو ونيويورك قدمت الشركة وجبتين للركاب، فضلاً عن العديد من المشروبات. وكانت المقاعد وثيرة ومريحة وخدمة الهاتف متاحة، مع وجود شاشة تلفزيونية كبيرة الحجم، وهناك عدد لا نهائي من البرامج التلفزيونية والخيارات الموسيقية المتاحة.