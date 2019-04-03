«إيرينا»: ثلث القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة «متجددة»

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «إيرينا» في بيانات جديدة أصدرتها أمس عن استمرار النمو القوي للقدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة في عام 2018 مع إضافة 171 جيجاواط على مستوى العالم.

وتعود هذه الزيادة السنوية البالغة نسبتها 7,9% إلى الإضافات الجديدة لطاقتي الشمس والرياح اللتين شكلتا نحو 84% من هذا النمو، وبذلك تستأثر مصادر الطاقة المتجددة اليوم بثلث القدرة الإنتاجية العالمية من الطاقة.

وتشير «إحصائيات القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة 2019»، وهي التقرير الأشمل والأحدث من نوعه حول بيانات توليد الطاقات المتجددة، إلى نمو القطاع في جميع مناطق العالم وإن بسرعات متفاوتة، حيث كانت أوقيانوسيا المنطقة الأسرع نمواً بنسبة 17,7%، تلتها آسيا بنسبة 16% من إجمالي مشاريع الطاقة المتجددة التي دخلت حيز التشغيل في عام 2018 وبنسبة نمو 11,4%، وحلت أفريقيا في المرتبة الثالثة بنسبة نمو 8,4%.

وقال عدنان أمين، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة: رسخت الطاقة المتجددة مكانتها في صدارة التقنيات المفضلة لتوليد الطاقة الجديدة عبر غالبية المشاريع حول العالم. وساهم النمو القوي لهذا القطاع خلال عام 2018 في استمرار التوجه اللافت خلال السنوات الخمس الماضية نحو تبني تقنيات الطاقة المتجددة، والذي يشكل أساس التحول في قطاع الطاقة العالمي.

وقارن تقرير الوكالة نمو القدرة الإنتاجية للطاقات المتجددة مقابل الطاقة غير المتجددة ولا سيما الوقود الأحفوري والطاقة النووية، حيث كشف عن انخفاض القدرة الإنتاجية للطاقة غير المتجددة في أوروبا وأمريكا الشمالية وأوقيانوسيا بنحو 85 جيجاواط منذ عام 2010، وارتفاعها في آسيا والشرق الأوسط خلال الفترة نفسها. ومنذ عام 2000، ازدادت القدرة الإنتاجية للطاقة غير المتجددة بمعدل وسطي يقارب 115 جيجاواط سنوياً دون أي توجه كبير يُعتد به صعوداً أو هبوطاً.

الطاقة الكهرومائية

استمر تباطؤ نمو الطاقة الكهرومائية في 2018، واقتصر فقط على الصين التي أضافت قدرة إنتاجية جديدة بواقع 8,5 جيجاواط.

طاقة الرياح

ارتفعت القدرة الإنتاجية العالمية لطاقة الرياح بواقع 49 جيجاواط في 2017. وواصلت الصين والولايات المتحدة الاستئثار بالحصة الأكبر من النمو في طاقة الرياح بزيادة 20 جيجاواط للصين و7 جيجاواط للولايات المتحدة. الطاقة الحيوية استأثرت ثلاثة بلدان بأكثر من نصف الزيادة الإنتاجية للطاقة الحيوية والتي كانت منخفضة نسبياً في عام 2018؛ حيث زادت الصين قدرتها الإنتاجية بواقع 2 جيجاواط، والهند بواقع 700 ميجاواط، كما زادت المملكة المتحدة قدرتها الإنتاجية بواقع 900 ميجاواط.

الطاقة الشمسية

ارتفعت القدرة الإنتاجية للطاقة الشمسية بواقع 94 جيجاواط العام الماضي (+24%). وواصلت آسيا استحواذها على الحصة الأكبر من نمو القدرة الإنتاجية العالمية للطاقة الشمسية مع تسجيل زيادة بواقع 64 جيجاواط (حوالي 70% من التوسع العالمي في عام 2018). وكما في العام الماضي، استأثرت الصين والهند واليابان وكوريا بالنسبة الأكبر من هذه الزيادة. وتم تسجيل زيادات كبيرة أيضاً في الولايات المتحدة (+8,4 جيجاواط)، وأستراليا (+3,8 جيجاواط)، وألمانيا (+3,6 جيجاواط). وضمت قائمة الأسواق الأصغر التي حققت زيادات مهمة كذلك: البرازيل، ومصر، وباكستان، والمكسيك، وتركيا، وهولندا.

الطاقة الحرارية الأرضية

ازدادت القدرة الإنتاجية للطاقة الحرارية الأرضية بنحو 539 ميجاواط في عام 2018، وحدث أغلب هذا التوسع في تركيا (+219 ميجاواط)، وإندونيسيا (+137 ميجاواط)، ثم الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ونيوزيلندا.

إجمالي القدرة الإنتاجية

وصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة بحلول نهاية العام الماضي إلى 2,351 جيجاواط عالمياً - ما يعادل ثلثي مجموع القدرة الإنتاجية للطاقة. تمثل الطاقة الكهرومائية أكبر حصة من القدرة الإنتاجية بسعة 1,172 جيجاواط – ما يقارب نصف مجموع القدرة الإنتاجية. تمثل كذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية متبقي القدرة الإنتاجية بسعة 564 جيجاواط و480 جيجاواط من القدرة الإنتاجية. أما القدرة الإنتاجية من الطاقات المتجددة الأخرى فهي تمثل 121 جيجاواط من الطاقة الحيوية، و13 جيجاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، و500 ميجاواط من الطاقة البحرية (التي تتكون من طاقات المد والجذر، والموج والمحيط).