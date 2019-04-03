غرفة دبي تشدد على الشراكة مع السلك الدبلوماسي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، أول من أمس، لقاءً موسعاً مع السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي العامل في الدولة، وذلك ضمن فعاليتها السنوية «مأدبة عشاء السلك الدبلوماسي»، التي جمعت أكثر من 100 شخصية دبلوماسية في فندق ماندارين أورينتال جميرا بدبي.

وأكد ماجد الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية الشراكة بين الغرفة وأعضاء السلك الدبلوماسي في خلق حوار بنّاء يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة، مثمناً الدور المهم الذي يلعبه السلك الدبلوماسي في تعزيز التعاون الاقتصادي بين دبي وبلدانهم، ولفت إلى أن التكامل بين البعثات الدبلوماسية في الدولة وغرفة دبي يعد جزءاً أساسياً من قصة نجاح مجتمع الأعمال في الإمارة، مشيراً إلى أن هذا الحوار يستكمل الجهود التي تبذلها الغرفة في دعم مجتمع الأعمال، وتعزيز تنافسيته، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأضاف أن التعاون مع ممثلي البعثات الدبلوماسية أثمر خلال العام الماضي عن تنظيم فعاليات استثمارية متنوعة، وإرسال بعثات تجارية متخصصة إلى عدد من الأسواق، وزيادة عدد الوفود الزائرة إلى دبي بالتنسيق مع سفاراتهم وقنصلياتهم.

تنوع ومرونة

وقدّم حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، عرضاً مفصلاً حول نشاط الغرفة ومبادراتها خلال العام الماضي، وأكد أن اقتصاد دبي المتنوع قادر على مواجهة التحديات العالمية، ويتمتع بالمرونة اللازمة التي تؤهله للاستمرار في مسيرة النمو، نتيجة تميزه بعوامل عديدة، أبرزها الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والاستراتيجيات المتنوعة التي تصيغ مستقبله، واستمرار أعمال تطوير البنية التحتية كشبكة الطرق والمواصلات والاتصالات والخدمات اللوجستية، والتشريعات القانونية المحفزة للنمو مثل تأشيرات الإقامة طويلة الأمد والتسهيلات المتنوعة.

وأكد أن تركيز دبي على قطاعات ومجالات مستقبلية مثل التكنولوجيا المالية «البلوك تشين» والطاقة النظيفة والمتجددة والخدمات الذكية والابتكار والذكاء الاصطناعي، يجعل منها رائدة في خططها المستقبلية، وأكثر قدرةً على استقطاب الشركات الراغبة في الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تتيحها دبي، مؤكداً أن دبي في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ترسخ مكانتها يوماً بعد آخر بوصفها وجهة للصناعات المستقبلية ومركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

خطط توسعية

وسلط الضوء على الخطط التوسعية للغرفة لمساعدة شركات الإمارة على دخول أسواق جديدة، حيث افتتحت مؤخراً مكتباً تمثيلياً جديداً في العاصمة الأرجنتينية، وشاركت العام الماضي فقط في 80 فعالية خارجية للترويج لدبي ومجتمع أعمالها، مبدياً استعداد الغرفة للتعاون مع السفراء والقناصل المعتمدين في الدولة في دعم خطط التوسع الخارجي لمجتمع الأعمال والقطاع الخاص في دبي. وأشار إلى أن الغرفة استقبلت خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 4700 وفد زائر من مختلف دول العالم.

وقدّم الدكتور نوح أدريان رافورد من مؤسسة دبي للمستقبل، عرضاً تعريفياً حول المستقبل في دبي، مستعرضاً جوانب من الرؤية الحكيمة لقيادة دبي في صناعة المستقبل.