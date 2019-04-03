رئيس تنفيذي جديد للشؤون المالية في «دوكاب»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «دوكاب» ترقية مشعل النقبي إلى منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية، ليتولى بذلك مسؤولية إدارة عمليات التمويل وإدارة الشؤون المالية للشركة في الأسواق العالمية، بعدما شغل منصب نائب المدير المالي في «دوكاب» منذ عام 2016.

أشاد الدكتور أحمد بن حسن الشيخ، رئيس مجلس إدارة «دوكاب»، بهذا التعيين ومسيرة النقبي في الشركة خلال الأعوام الماضية قائلاً: "تسعى دوكاب دوماً لتوفير فرص التطور الوظيفي لجميع موظفيها ودفعهم للارتقاء في السلم الوظيفي. ودائماً ما كان العمل الذي قام به مشعل النقبي منذ انضمامه إلى الشركة في عام 2016 محل تقدير من قبل مجلس الإدارة، الأمر الذي ساهم في جعله أحد الكفاءات الإماراتية التي استحقت المتابعة والتطوير. ونتطلع قدماً لرؤية نتائج العمل الذي سيقدمه من خلال هذا المنصب.