«مواصفات» تنفذ حملة توعية حول «كفاءة الطاقة»

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

نفذت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، بالتعاون مع حملة طاقتي مسؤوليتي، التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أول حملة تدريبية من نوعها لمسؤولي وموظفي المبيعات في نقاط البيع الرئيسة للأجهزة الكهربائية في سلسلة متاجر «كارفور» بمركز ابن بطوطة في دبي، بهدف تعريفهم بالمعلومات الدقيقة عن بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة، وقراءة بياناتها ونقل الخبرة إلى المستهلكين، بهدف زيادة مؤشرات الوعي لدى الجمهور.

وتضمنت الورشة التوعوية مجموعة معلومات عن بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية، التي أصدرتها الهيئة، وتتضمن ما يناهز 79 منتجاً كهربائياً منخفضة الجهد ومسجلة في قاعدة بيانات الهيئة، ضمن مساعي «مواصفات»، لترشيد استهلاك الطاقة، بصورة تخدم مستهدفات الأجندة الوطنية 2021، خصوصاً في مؤشر تحقيق بيئة مستدامة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتطبيق التنمية الخضراء.

وقال الدكتور يوسف السعدي، مدير إدارة شؤون المطابقة في الهيئة، إن الدور التوعوي الذي تضطلع به الهيئة وشركاؤها مهم وجوهري لتعزيز مفاهيم ترشيد استهلاك الطاقة، خصوصاً وأننا الآن ننوي تشكيل جيل من سفراء ترشيد الطاقة في منافذ البيع الرئيسة التي يتردد عليها المستهلكون، الذين بدورهم سينقلون الخبرة المعلوماتية إلى الجمهور وبصورة وافية. وركزنا على تعريف منافذ البيع بأبرز المعلومات المطلوبة حول برنامج كفاءة الطاقة الإماراتي، وكيفية قراءة معلومات بطاقة كفاءة الطاقة على الأجهزة الكهربائية المعتمدة، والإلمام بنظام النجوم المطبق في الدولة، لضمان تحقيق هذه الأجهزة لكفاءة أكبر في الاستهلاك، ورفع معدلات السلامة والأمان في مجتمع الإمارات.

وأوضح أن هذه الدورة التدريبية المكثفة حضرها ما يناهز 30 مسؤولاً وموظف بيع في سلسلة كارفور، وتنفذ بالتعاون مع حملة طاقتي مسؤوليتي، التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي، وهم شركاؤنا في تعزيز الوعي والمسؤولية من خلال تنفيذ حملة توعوية مستمرة منذ العام الماضي بعنوان «طاقتي مسؤوليتي» والتي حققت انتشاراً لافتاً في منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الهيئة ستنفذ خلال المرحلة المقبلة المزيد من الحملات التوعوية التي يخضع لها مسؤولو ومشرفو المبيعات، في سلاسل تجارية شهيرة في الدولة، لكسب المزيد من المشرفين الواعين بالأنظمة واللوائح الفنية والمواصفات الإماراتية التي تخدم خطط الدولة، وأهداف الهيئة، وتحمي البيئة، وتدعم الاقتصاد الوطني. وطورت «مواصفات»، مشروعات عدة في برامج كفاءة الطاقة، والتي من شأنها أن تقلل قيمة الفواتير على المستهلكين، وتساعد الحكومة في تقليص تكاليف توليد الطاقة الكهربائية، ضمن جهود تكاملية مع شركاء الهيئة من القطاعين الحكومي والخاص.

زيادة

وحسب بيانات الهيئة، فإن نسبة الزيادة في توجهات المستهلكين نحو شراء الأجهزة ذات الاستهلاك الرشيد للطاقة الكهربائية طراز 4 و5 نجوم تشهد زيادة جيدة في مقابل تراجع كبير في الفئات الأقل في تصنيف النجوم، فقد زادت منتجات 5 نجوم بنسبة 232% و4 نجوم بنسبة 220% خلال العام الماضي.