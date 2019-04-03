استحواذ «أبوظبي المالية» على «شعاع» منتصف أبريل

المصدر: أبوظبي - رويترز

قال مصدران مطلعان، أمس، إن مجموعة أبوظبي المالية وهي شركة استثمارات بديلة بأصول تحت الإدارة تتجاوز 20 مليار دولار، بصدد إتمام الاستحواذ على شعاع كابيتال في اندماج عكسي، منتصف أبريل الجاري.

وتملك أبوظبي المالية 48.36 % في «شعاع» بالفعل.

وأوضح المصدران، أن المجموعة ستستحوذ على شعاع في صفقة مبادلة أسهم بالكامل على أن تحمل الشركة الجديدة اسم مجموعة أبوظبي المالية مع إتمام الصفقة بحلول منتصف أبريل الجاري.

ويسمح الاستحواذ العكسي لشركة خاصة بدخول البورصة بعد شراء حصة مسيطرة في شركة مدرجة، بما يجنبها عملية الطرح العام الأولي الطويلة. وقال أحد المصدرين: «المباحثات بلغت مرحلة متقدمة بخصوص الإدراج العكسي لمجموعة أبوظبي المالية ولاستغلال أوجه التعاضد بين الشركتين».