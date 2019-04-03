طرح أول إنتاج مؤتمت للصلب المدرفل على البارد بالمنطقة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أعلنت شركة «التوريد والخدمات الفنية»، إحدى الشركات المختصة بتصنيع مواد وأنظمة البناء المتطورة في الشرق الأوسط والعضو في «مجموعة هاروال»، استثمارها في أول إنتاج مؤتمت من نوعه لمادة الصلب المدرفل على البارد، وذلك دعماً لأنظمة المباني مسبقة التصميم الهندسي في الأسواق الإقليمية.

و«التوريد والخدمات الفنية» الشركة الأولى والوحيدة في منطقة الخليج التي تنتج ما يصل إلى 100 طن من مقاطع الصلب المدرفل على البارد في اليوم، حيث توفر 8 أنواع مختلفة من هذه المادة كهياكل من الألمنيوم الخفيف التي يتم استخدامها في بناء مختلف أنواع المباني. وهذه مادة بناء مبتكرة وهي أخف 30% من الصلب المدرفل على الساخن وأخف 20% من الهياكل الجاهزة، ما يجعلها خياراً منخفض التكلفة للمباني الصناعية مثل المخازن ومساكن العمال وورش العمل والمصانع وصالات العرض. وهي مناسبة لبناء مرافق النقل، بما في ذلك حظائر الطائرات ومحطات المترو والجسور، ويمكن استخدامها في الزراعة لبناء الحظائر ومزارع الإكثار وغرف التخزين.

وقال أركانجيلو ديلابينا، الرئيس التنفيذي لشركة «التوريد والخدمات الفنية»: «نواصل وضع المعايير في قطاع الإنشاءات انطلاقاً من نموذج أعمالنا القائم على مبادئ الابتكار والاستدامة. ومن خلال آلة «سوبيريور لاين» المتطورة للدرفلة على البارد، يمكننا الحد من الأخطاء البشرية. والمقاطع التي ننتجها هي مصنوعة بنسبة 100% في مصنعنا، وهي ليست بحاجة إلى عملية لحام في موقع البناء، ما يوفر بالتالي من تكلفة العمالة».