مجموعة إنجي تستحوذ على «كوفلي بيسيكس لإدارة المرافق»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة إنجي أمس استحواذها بشكل كامل على شركة كوفلي بيسيكس لإدارة المرافق وتغيير اسمها ليصبح «إنجي كوفلي». ويأتي الاستحواذ في ظل استراتيجية الشركة لتعزيز مكانتها في الشرق الأوسط كمزود رئيسي للحلول المتكاملة لمساعدة الشركات والمنظمات على القضاء على انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون.

وتأسست شركة كوفلي بيسيكس لإدارة المرافق في 2008 نتيجة شراكة بين مجموعة إنجي وشركة البناء البلجيكية بيسيكس، لتنمو وتصبح مزوداً رئيسياً لحلول العملاء وخدمات الطاقة مع 2000 موظف عاملين في المنطقة، خاصة في الإمارات وسلطنة عمان (مع الشريك المحلي شركة داوود)، حيث تعمل على مشاريع عدة في مواقع رئيسية مثل دبي مول وجامعة زايد في أبوظبي والممشى في سيتي ووك.