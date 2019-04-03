«كورسيرا» و«انسياد» يدشنان برنامجاً تعليمياً لتكنولوجيا «بلوك تشين»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «كورسيرا»، المنصة الرائدة عالمياً في مجال التعلّم عبر الإنترنت، عن إبرام شراكة مع معهد «انسياد»، المؤسسة التعليمية الأبرز في إدارة الأعمال الدولية على مستوى العالم، لإطلاق «ثورة بلوك تشين للشركات»، وهو عبارة عن تخصص جديد سيتم تدريسه على يد دون تابسكوت، الأستاذ غير المتفرغ بمعهد «انسياد» والمؤسس المشارك لمعهد أبحاث بلوك تشين.

من خلال المحتوى المستمد من برنامج البحث البالغة تكلفته ملايين الدولارات من معهد أبحاث بلوك تشين، تم تصميم التخصص المكون من أربع دورات، والمتوفر في الشرق الأوسط والعالم، بهدف تقديم المتخصصين في قطاع الأعمال إلى عالم «بلوك تشين»، مع التركيز على سبل الاستفادة من التكنولوجيا بشكل استراتيجي لخلق فرص عمل قابلة للتطوير والتوسع.

وقال ديل سيدو، رئيس المحتوى في «كورسيرا»: «تساهم تكنولوجيا بلوك تشين في إعادة تشكيل عالم الأعمال وخلق فرص جديدة على امتداد مجموعة متنوعة من الصناعات. وأضاف:»فهي تساعد في إحداث ثورة في المعاملات التجارية، وترفع كفاءتها، وتخفض تكاليفها، لذلك من المهم للغاية أن يفهم المطورون هذه التكنولوجيا وتطبيقاتها.