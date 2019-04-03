مركز الشرطة الذكي استعرض 27 خدمة في «جيسيك 2019»

المصدر: دبي - البيان

عرضت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك 2019»، أحدث خدماتها الذكية التي تقدمها من أجل إسعاد المجتمع والتيسير عليهم، إلى جانب عرض الخدمات المتنوعة التي يقدمها مركز الشرطة الذكي (SPS).

وشهدت منصة شرطة دبي في المعرض إقبالاً كبيراً من قبل الزوار، فيما قدم الملازم أول سعيد الهاجري، شرحاً حول مهام مركز الشرطة الذكي (SPS)، مبيناً أن المركز يقدم إلى المتعاملين كافة الخدمات الشرطية بطريقة ذكية ومن دون أي تدخل بشري وعلى مدار 24 ساعة في اليوم.

وبين الملازم الهاجري أن مركز الشرطة الذكي يوفر 27 خدمة رئيسة في مجال الخدمات الجنائية والمرورية والشهادات والتصاريح والخدمات المجتمعية، والمقدمة وفق أفضل المعايير والممارسات الشرطية العالمية، إلى جانب نحو 33 خدمة فرعية. وقدم الملازم أول عبدالرحمن بن فهد من مركز التكنولوجيا الافتراضية في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي شرحاً حول لعبة «القفز المظلي» الافتراضية، مبيناً في الوقت ذاته أنه يمكن للمتعاملين الاطلاع على اللعبة من خلال زيارة مركز الشرطة الذكي في منطقة نخلة الجميرا.