اقتصادية عجمان تنظّم «أسبوع إسعاد المتعاملين»

المصدر: عجمان - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان تفاصيل الدورة الثالثة من فعالية أسبوع إسعاد المتعاملين، والتي ستقام خلال الفترة من 7- 11 أبريل الجاري في مركز إسعاد المتعاملين التابع للدائرة، إضافة إلى المراكز الخاصة المفوضة بتقديم عدد من خدمات الدائرة، ممثلة في مركز تسهيل الهاجس، ومركز تسهيل تواصل، ومركز تعجيل.

وقال علي النعيمي مدير عام الدائرة: تنظم الدائرة أسبوع إسعاد المتعاملين للسنة الثالثة على التوالي، وذلك من منطلق الحرص على تعزيز التواصل مع جمهورها، والتعرف على التحديات التي تواجههم ووضع الحلول المناسبة لها، كما نهدف إلى تعزيز الوعي بخدمات وإجراءات الدائرة وتلبية احتياجات المتعاملين وتطلعاتهم، وتعزيز مستويات رضاهم وسعادتهم من خلال معالجة التحديات وتحسين الخدمات المقدمة لهم، انطلاقاً من توجه الدائرة نحو تطوير بيئة مماسة الأعمال.