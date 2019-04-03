عروض قيّمة عبر بطاقة «دبي باس»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة)، أن بطاقة دبي باس، وهي بطاقة مسبقة الدفع ومتاحة للجميع، تتيح إمكانية الدخول مجاناً إلى 33 من أفضل مراكز الترفيه والوجهات والمعالم السياحية في جميع أنحاء دبي، ما يجعلها وسيلة مثالية للسياح لاستكشاف الخيارات العديدة من الوجهات ذات الطراز العالمي التي توفرها المدينة.

وتوفر دبي باس باقات «اختر واحدة» والباقة «غير المحدودة»، مع قائمة للتمتع بالتجارب والمعالم السياحية الشهيرة. وتتضمن القائمة برج خليفة، برواز دبي، دبي باركس آند ريزورتس، أتلانتس النخلة، دبي، وآي إم جي عالم من المغامرات.

ويحصل الزوار مع كل عملية شراء في منتزهات دبي باركس، على خصم بنسبة 50 ٪ على تذاكر لا بيرل، العرض الترفيهي الحي عن طريق تقديم بطاقة دبي باس عند شراء تذكرة العرض.