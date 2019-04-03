500 مليون درهم مبيعات «شوبا» في الربع الأول

المصدر: دبي - أشرف رفيق

سجلت شركة شوبا للتطوير العقاري مبيعات قياسية في الربع الأول من العام الجاري بلغت 500 مليون درهم.

وذكرت الشركة في بيان أمس أن مبيعاتها من يناير إلى مارس العام الجاري تزيد بنسبة 33% على الرقم المستهدف، وهو 375 مليون درهم لكل ربع عام، مؤكدة اهتمام عدد كبير من المستثمرين بالمشاريع العقارية السكنية للشركة.

وأعلنت الشركة العام الماضي استهدافها جمع 1.5 مليار درهم من المبيعات على مدى العام الجاري، ورفعت المبيعات المستهدفة إلى 2,5 مليار درهم في عام 2021. وتستهدف الشركة زيادة حصتها في السوق بمقدار الضعف لتصل إلى 5% بحلول عام 2021 من أجل تعزيز العائدات.

واختتمت الشركة الربع الأول من العام الجاري بتقدم كبير في المبيعات بفعل الاستجابة الإيجابية من المستثمرين.