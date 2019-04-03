«تاليس» تستكمل استحواذها على «جيمالتو»

المصدر: دبي - البيان

استكملت أمس شركة «تاليس» عملية الاستحواذ على شركة «جيمالتو»، مساهمة في إنشاء شركة عالمية متخصصة في مجال الهوية والأمن الرقمي. وستغطي «تاليس» مع «جيمالتو» سلسلة مجالات كاملة في العالم الرقمي، بدءاً من توليد البيانات عن طريق المستشعرات وصولاً إلى دعم اتخاذ القرارات في الوقت الفعلي.

ويساهم الاستحواذ في زيادة عائدات «تاليس» إلى 19 مليار يورو، وعائدات مجال البحث والتطوير الممول ذاتياً إلى مليار يورو سنوياً، مع توظيف 80 ألف موظف في 68 دولة. كما يساهم اندماج الشركتين في إنشاء شركة رائدة عالمياً تضم حافظة غير مسبوقة من حلول الهوية والأمن الرقمي كتقنيات القياسات الحيوية، وحماية البيانات، والأمن الإلكتروني على نطاق أوسع. وباتت المجموعة تمتلك حافظة تضم 20500 براءة اختراع، مع أكثر من 400 براءة اختراع جديدة مسجلة في 2018.