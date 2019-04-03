931.2 مليار درهم ناتج أبوظبي بالأسعار الجارية 2018

المصدر: Ⅶ أبوظبي - وام

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي إلى 931.2 مليار درهم بالأسعار الجارية خلال عام 2018 بنمو نسبته 14.5% مقارنة مع 813.6 مليار درهم في عام 2017.

وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الثابتة «2007» وصل إلى 797.3 مليار درهم خلال عام 2018 بزيادة نسبتها 2% تقريباً مقارنة مع 782 مليار درهم في عام 2017.

وعلى المستوى الربعي فقد أظهر الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لإمارة أبوظبي ارتفاعاً بنسبة 12.9% خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017، في حين ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بأسعار عام 2007 الثابتة بنسبة 3.7% خلال الفترة نفسها. وجاءت التغيرات في الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي بالأسعار الجارية خلال الربع الرابع من عام 2018 مقارنة بالربع الرابع من عام 2017 نتيجة ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 1.6% وكذلك زيادة القيمة المضافة للأنشطة النفطية بنسبة 33%.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.7% خلال الربع الأخير من عام 2018 مقارنة بالربع ذاته من عام 2017، وجاء النمو بدعم من ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنسبة 8.9% في مقابل انخفاض الأنشطة النفطية بنسبة 1.1%.

وبلغت مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 57.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي مقارنة مع الربع ذاته من 2017. وعلى المستوى القطاعي، ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية لقطاع الشركات غير المالية من 178.62 مليار درهم خلال الربع الأخير 2017 إلى 2014.2 مليار درهم تقريباً في الربع الرابع من عام 2018 بنمو 14.3%. وبذلك زادت مساهمة القطاع في الناتج المحلي للإمارة من 83% خلال الربع الأخير من عام 2017 إلى 84% مع نهاية الربع ذاته في العام الماضي.

أما على صعيد القيمة المضافة لقطاع الشركات المالية بالأسعار الجارية فقد بلغت 20.6 مليار درهم خلال الربع الأخير من عام 2018 مقارنة مع 18.9 مليار درهم خلال الربع ذاته من 2017. وبذلك فقد وصلت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.5% العام الماضي.