140 دولة تشارك بملتقى الاستثمار السنوي 2019 في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تستقبل دبي مشاركين من أبرز الشخصيات الأجنبية في العالم من أكثر من 140 دولة الأسبوع المقبل للمشاركة في دورة هذا العام من ملتقى الاستثمار السنوي المقرر عقدها في الفترة من 8 إلى 10 أبريل 2019 تحت شعار: «خارطة مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر: إثراء الاقتصاديات العالمية من خلال العولمة الرقمية». ويستضيف الحدث العالمي وهو مبادرة من وزارة الاقتصاد، عشرات الآلاف من العارضين والزوار الذين سيقومون بالتواصل وتبادل الخبرات مع بعضهم البعض، وتعزيز عدد لا يحصى من الفرص الاستثمارية في مدنهم.

وقال داوود الشيزاوي، رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي 2019: «علاوة على المؤتمرات والمنتديات رفيعة المستوى، سيشمل الحدث أيضاً معرضاً لتزويد الحكومات والمنظمات الخاصة على حد سواء بفرصة لتقديم برامجهم ومشاريعهم ذات التأثير الاجتماعي والاقتصادي الأكبر، وسيتم العرض على جمهور دولي يجمع عدداً كبيراً من دول العالم المختلفة. وسيقدم المعرض التفاعلي للمشاركين فرصة نادرة للتواصل مع الزوار ومندوبي المؤتمرات مثل رواد الصناعة الإقليميين والعالميين والمهتمين الرئيسيين».

وسيشارك في الملتقى هذا العام عدة دول من بينها، السعودية، الجزائر، الصين، بوتسوانا، ساحل العاج، غانا، المملكة المتحدة، نيجيريا، روسيا، جنوب أفريقيا، الولايات المتحدة، الإمارات، الهند، أوكرانيا، سيشيل، الصومال، مصر، الكاميرون، قبرص، بولندا، أرض الصومال، سوازيلاند، إندونيسيا، والكونغو الديمقراطية، إندونيسيا، إيطاليا، جورجيا، وغيرها.

كما ستقوم أكثر من 20 دولة بتقديم عروض خاصة تستعرض أبرز التطورات الضخمة الخاصة بها ومنها الإمارات وجنوب أفريقيا والصين وجورجيا وإيطاليا والكونغو الديمقراطية ومالي وبوتسوانا وإندونيسيا.

وسيشهد ملتقى الاستثمار السنوي 2019 أيضاً حضور وفد يضم أكثر من 200 مسؤول ومستثمر ورجل أعمال من ليبيا.