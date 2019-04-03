«بلومبرغ»: انخفاض حجم الصكوك الدولية 4.9 % في الربع الأول

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أظهرت جداول بلومبرغ للربع الأول من عام 2019، انخفاض إجمالي حجم الصكوك الدولية بنسبة 4.9% لتبلغ 9.16 مليارات دولار مقارنة بالربع الأول من عام 2018.

واحتل بنك «ستاندرد تشارترد» المرتبة الأولى بعد أن أنهى عام 2018 باستحواذه على المرتبة الثانية، فيما تبوأ بيت التمويل الكويتي المرتبة الثانية. وتعد هذه أعلى مرتبة يحرزها بيت التمويل الكويتي في جداول الصكوك الدولية، حيث بلغ حجم السندات الممنوحة في البنك 1.048 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2019، متجاوزاً بذلك إجمالي حجم السندات الممنوحة التي حققها البنك في السنة المالية 2018 والبالغة 555 مليون دولار.

وفي مجال القروض المصرفية المشتركة، انخفض إجمالي قروض المقترضين في المنطقةا في الربع الأول 2019 بنسبة 32.9%، ليبلغ 24.8 مليار دولار مقارنة بالربع الأول 2018، وارتفع حجم القروض المصرفية المشتركة التي سجلها المقترضون من الإمارات 61.2%، مقارنة بالربع الأول 2018، ليبلغ 14.6 مليار دولار، بينما انخفض حجم القروض المصرفية المشتركة التي سجلها المقترضون من المملكة العربية السعودية بنسبة 75.7% مقارنة بالربع الأول من عام 2018، لتبلغ 5.75 مليارات دولار، وارتفع عدد البنوك المحلية المدرجة ضمن قائمة مديري الاكتتاب العشرة الأوائل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3 مصارف خلال الربع الأول من 2019، بعد أن ضمت القائمة مصرفين فقط في عام 2018، حيث احتل بنك أبوظبي الأول، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك دبي الإسلامي المراتب الأولى والسادسة والسابعة على التوالي.

وفي مجال السندات والصكوك، ارتفع إجمالي حجم السندات الممنوحة بنسبة 26.4%، ليبلغ 35.1 مليار دولار مقارنةً بعام 2018، ويعد ذلك ثاني أعلى رقم مسجل في الربع الأول، حيث سجل أعلى مستوى في الربع الأول من عام 2017.