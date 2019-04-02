أوركيد البريطانية تحصد 3 جوائز من جوائز التميز للأعمال

المصدر: دبي - البيان

فازت حضانة أوركيد البريطانية، سلسلة رياض الأطفال الأولى في الإمارات، مرة أخرى، بالحصول على ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز دبي للأعمال المتميزة رقم 25 الذي أقيم في مدينة دبي للعروض الترفيهية، مما عزز مرة أخرى الجودة والأداء لقطاع التعليم في السنوات الأولى من البلاد، وفازت الحضانة بجائزة دبي للتنمية البشرية عن دور الحضانة الحكومية في هيئة كهرباء ومياه دبي وكلية دبي للطالبات، وهي المرة الأولى التي تفوز فيها شراكة بين القطاعين العام والخاص بهذه الجائزة.

وقالت الدكتورة فاندانا غاندي، مؤسس ورئيس مجلس إدارة سلسلة حضانة بريتش أوركارد البريطانية: "إننا نشعر بالسرور لأن نكون جزءًا من هذه السنة الخاصة الخامسة والعشرين من الجوائز وأن نكون قد فزنا بثلاث جوائز في اليوم هي حقًا لحظة فخور لدينا لقد برز فريق جميع النساء في حضانة أوركيد البريطانية كفائز من بين الآلاف من المتقدمين، وأود أن أشكر فريقي والقيادة الإماراتية ووزارة التنمية الاقتصادية على تقديرهما لجهودنا على المنصة مثل هذه الجوائز تساعد باستمرار المؤسسات الإماراتية على رفع مستوى الأداء وتشجيع الشركات على تحديث مهاراتها باستمرار. تخلق عملية التقييم الصارمة نفسها معايير للنجاح مع زيادة الوعي بمفاهيم الجودة والابتكار والمعايير والأداء

تتميز حضانة أوركيد البريطانية بأنها أكثر الحضانات التمهيدية في دولة الإمارات من حيث الجودة والبيئة والسلامة في المنطقة الدولية، حيث نالت اعترافًا بالجودة والابتكار والأداء وتمكين المرأة من بين معايير أخرى. رفعت مرحلة ما قبل المدرسة مستوى بيئة مكان العمل للمرأة وتعمل عن كثب مع المؤسسات الحكومية لتلبية توقعات السكان الإماراتيين. كما أنها حساسة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وتعتني بهم

وتتبع حضانة أوركيد البريطانية أفضل الممارسات التي تشمل سياسة الباب المفتوح والمساواة والتنوع وبرامج المكافآت والتقدير والتدريب الداخلي والخارجي لكل موظف. كما أنه يقدم منحًا دراسية في الدورات التعليمية في المملكة المتحدة، ومؤتمرات الجودة التي تنظمها حكومة دبي والفعاليات المعيارية - حيث تشجع الحضانة موظفيها على المشاركة مجانًا وبدون تكلفة في تطوير برنامج التطوير