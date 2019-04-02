مكتوم بن محمد بن راشد يستقبل الرئيسين التنفيذيين لشركتي أوبر وكريم

المصدر: وام

استقبل سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي في المكتب التنفيذي في أبراج الإمارات صباح اليوم السيدين دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة " أوبر" العالمية ومقرها سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة الأمريكية ومدثر شيخة الرئيس التنفيذي لشركة "كريم" ومقرها دبي .

وقد رحب سموه بالضيفين وتبادل معهما الحديث حول عملية الدمج بين الشركتين بعد ان ابتاعت "أوبر" شركة "كريم" بمبلغ 11 مليار درهم وباتت الثانية تعمل تحت مظلة الأولى .

وقد شرح المسؤولان التنفيذيان للشركتين كيف تمت عملية الشراء وآلية دمج الشركتين معا من حيث الموظفين والمكاتب والسيارات وكل ما يتعلق بشركة "كريم" التي نمت وكبرت في دبي وأصبحت شركة عالمية بامتياز .

وأشاد المسؤولان خلال اللقاء بسلامة البيئة الإستثمارية التي توفرها دبي للشركات العالمية كونها مركزا إقليميا لمعظم الشركات العالمية الكبرى .، وأشارا في هذا السياق إلى أن "كريم" تمتلك الآن 17 ألف سيارة ليموزين في دبي ودولة الإمارات ودول المنطقة ستؤول جميعها الى "أوبر" مع موظفيها خلال عملية الدمج التي يتم الانتهاء منها خلال سبعة أو ثمانية أشهر .

وقد بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم للشركتين خطوتهما في الدمج وتمنى لشركة "أوبر" النجاح والتقدم في استثماراتها وعملياتها التشغيلية التوسعية مؤكدا سموه لمحدثيه ان دولة الإمارات عموما ودبي على وجه الخصوص تحرصان على توفير البيئة السليمة المحصنة بالقوانين التي تحمي الاستثمارات الخارجية في الدولة كي تكبر وتتوسع وتزيد من عدد فرص العمل للشباب من كل الجنسيات وتوفير الحياة الكريمة لهؤلاء الشباب وعائلاتهم على أرض الإمارات الطيبة التي تتسع لجميع محبيها من مختلف أصقاع المعمورة .

حضر اللقاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي وسعادة مالك آل مالك الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم في دبي .