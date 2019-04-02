تغطية مباشرة لـ "قمة مستقبل البلوك تشين الذكية"

المصدر: دبي - ابراهيم توتونجي

انطلقت صباح اليوم فعاليات قمة مستقبل البلوك تشين الذكية في دبي بمشاركات عالمية وحضور يصل إلى 8 آلاف شخص حيث تعرض القمة أحدث التطورات في مجال التقنية التي تعتبر الإمارات رائدة بتطبيقها.

وتعد القمة التي تعقد بدورتها السنوية الثانية ويستضيفها «مكتب دبي الذكية» بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، أكثر فعاليات تكنولوجيا البلوك تشين تأثيراً في المنطقة، في الوقت الذي تشهد تقنية سجل الإنترنت هذه انتشاراً متنامياً.

وتستضيف «قمة مستقبل البلوك تشين»، التي تدور أعمالها وتستمر يومين، أكبر تجمع لخبراء تكنولوجيا «بلوك تشين» على مستوى المنطقة، لمناقشة سبل تطبيق هذه التقنية، مع تسليط الضوء على عدد هائل من السبل التي تساهم من خلالها التقنية في إحداث التغيير بالقطاعات، ودورها في توفير فرص بمليارات الدولارات لقطاع بلوك تشين على مستوى العالم، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024.

سياسات البلوك تشين

كشفت الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أن دبي ستنشر في الأيام المقبلة سياسات البلوك تشين وهي المرة الأولى التي تقوم بها جهة على مستوى العالم بعمل من هذا النوع.

وقالت لـ "البيان" اليوم في قمة مستقبل البلوك تشين التي انطلقت بمشاركة 8 آلاف من الخبراء، إن دبي الذكية قد اجتمعت قبل فترة مع البنك الدولي في واشنطن وتم اطلاعه على جهود دولة الإمارات وخطتها الإستراتيجية في نشر البلوك تشين وتطبيقاته.

وأضافت:" سيكون بوسع العالم كله ان يتعلم من تجربة دبي في هذا المجال".

الجدير ذكره أن دبي الذكية لعبت خلال العامين الماضيين دوراً كبيراً في نشر وتدعيم خطط البلوك تشين واستخداماتها الحكومية في الدولة.

من جهته، كشف مسؤول في هيئة الصحة في دبي أن أكثر من 50 ألف طبيب مسجل على مستوى الإمارة سيكون بوسعهم الإفادة قريبا من خدمة البلوك تشين في تسهيل مهام دواماتهم الرسمية والجزئية.

وقال وليد الظهوري، رئيس قسم التطبيقات في الهيئة، لـ "البيان" أثناء قمة مستقبل البلوك تشين إن اتفاقا بين الهيئة ومدينة دبي الطبية اثمر عن اعادة إطلاق نظام الترخيص الحالي "شريان" بتحديثات البلوك تشين، ومن المتوقع ان يصبح النظام قيد التنفيذ مع بداية الربع الثالث من العام الجاري.

كما استعرضت شرطة دبي تطبيقاتها الخاصة ببلوك تشين أحدها يتعلق باجراءات فقدان جواز السفر.