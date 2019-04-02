بيان هام من شركة نخيل حول السوق الليلي

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت شركة نخيل العقارية اليوم الثلاثاء بيانا هاما حول "السوق الليلي" في "جزر ديرة" .. تاليا نصه

تود شركة "نخيل" توضيح موقفها فيما يتعلق باتفاقيات الإيجار للمستأجرين في "السوق الليلي"، وذلك في أعقاب ما تم تداوله من تقارير مضللة لا أساس لها من الصحة على وسائل التواصل الاجتماعي.

نحن فخورون وملتزمون بمشروع "السوق الليلي" والذي تم إنشاؤه خصيصاً لتشجيع رواد الأعمال من الشباب المواطنين. وكعادتنا، سنواصل دعمهم من خلال ممارستنا العدالة والمرونة مع عدد من الحوافز وذلك لمساعدة أولئك الذين حجزوا وحداتهم في المشروع، والتي تشمل:

• خفض قيمة الإيجارات بنسبة تتراوح بين 30%و50%

• إيجار مجاني لمدة 3 أشهر

• خطط لسداد الإيجارات

• السماح بدمج 50% من عدد الوحدات (على سبيل المثال دمج 6 وحدات لتصبح 3 وحدات)

• السماح بالتأجير من الباطن

• السماح بتحويل الوحدات بعد التوقيع

ومع اقتراب المشروع من الإنجاز، لقد قمنا مؤخراً بمراسلة المستأجرين – وتذكيرهم عند الضرورة – لتوقيع عقود الإيجار الخاصة بهم وذلك وفقاً للممارسات المتعارف عليها.