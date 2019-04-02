دبي تنشر قريباً سياسات البلوك تشين لأول مرة عالمياً

المصدر: دبي- إبراهيم توتونجي

كشفت الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أن دبي ستنشر في الأيام المقبلة سياسات البلوك تشين وهي المرة الأولى التي تقوم بها جهة على مستوى العالم بعمل من هذا النوع.

وقالت لـ "البيان" اليوم في قمة مستقبل البلوك تشين التي انطلقت بمشاركة 8 آلاف من الخبراء، إن دبي الذكية قد اجتمعت قبل فترة مع البنك الدولي في واشنطن وتم اطلاعه على جهود دولة الإمارات وخطتها الإستراتيجية في نشر البلوك تشين وتطبيقاته.

وأضافت:" سيكون بوسع العالم كله ان يتعلم من تجربة دبي في هذا المجال".

الجدير ذكره أن دبي الذكية لعبت خلال العامين الماضيين دوراً كبيراً في نشر وتدعيم خطط البلوك تشين واستخداماتها الحكومية في الدولة.