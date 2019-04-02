دبي تنشر قريباً سياسات البلوك تشين لأول مرة عالمياً

كشفت الدكتورة عائشة بن بشر، مدير عام دبي الذكية، أن دبي ستنشر في الأيام المقبلة سياسات البلوك تشين وهي المرة الأولى التي تقوم بها جهة على مستوى العالم بعمل من هذا النوع.
وقالت لـ "البيان" اليوم في قمة مستقبل البلوك تشين التي انطلقت بمشاركة 8 آلاف من الخبراء، إن دبي الذكية قد اجتمعت قبل فترة مع البنك الدولي في واشنطن وتم اطلاعه على جهود دولة الإمارات وخطتها الإستراتيجية في نشر البلوك تشين وتطبيقاته.
انطلاق #قمة_مستقبل_البلوك_تشين_الذكية في #دبي بمشاركات عالمية وحضور يصل إلى 8 آلاف شخص. القمة تعرض أحدث التطورات في مجال التقنية التي تعتبر الإمارات رائدة بتطبيقها. @dxbontheblock @Futureaccel @Aisha_BinBishr #دبي_الذكية #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6gviFDmrdJ— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2019
وأضافت:" سيكون بوسع العالم كله ان يتعلم من تجربة دبي في هذا المجال".
الجدير ذكره أن دبي الذكية لعبت خلال العامين الماضيين دوراً كبيراً في نشر وتدعيم خطط البلوك تشين واستخداماتها الحكومية في الدولة.
عائشة بن بشر لـ #البيان: #دبي تنشر قريباً سياسات البلوك تشين لأول مرة عالمياًhttps://t.co/ZPYVwUto0m— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2019
@dxbontheblock @Futureaccel @SmartDubai @Aisha_BinBishr #قمة_مستقبل_البلوك_تشين_الذكية pic.twitter.com/9B374NeNY4
أكثر من 10 جلسات وندوات وحلقات نقاشية نظمت بالتوازي خلال #قمة_مستقبل_البلوك_تشين_الذكية في #دبي، وشهدت حضور حشود كبيرة من المشاركين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية.https://t.co/ZPYVwUto0m@dxbontheblock @Futureaccel #DxbOnTheBlock #صحيفة_ذكية #البيان_المشاهد_دائما pic.twitter.com/pKcvKOX73n— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 2, 2019