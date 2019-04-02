البنك الدولي يشيد بالسياسات المالية للإمارات

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أشاد البنك الدولي بالسياسات المالية التي تتبناها الإمارات، مشيراً إلى أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الدعم على المحروقات، أدى إلى توفر موارد مالية سمحت لها برفع الإنفاق المالي على إنعاش القطاع غير النفطي، خاصة قطاع البناء والتشييد.

وقال تقرير البنك بعنوان «الإصلاحات والموازين الخارجية - الإنتاجية في الشرق الوسط وشمال أفريقيا»، إن زيادة الإنفاق على القطاع غير النفطي سوف تستمر حتى بعد انتعاش أسعار النفط العالمية.

وتوقع التقرير نمواً لدول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة بنسبة 2.1% في العام الجاري 2019، بارتفاع بمقدار0.1% مقارنة بنمو عام 2018، و0.2% لعام 2017، الذي نتج عن ارتفاع أسعار النفط بعد تخفيض الإنتاج.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع النمو يعود لأسباب منها وبشكل غير مباشر، سياسات تخفيض الاعتماد على النفط والتنويع الاقتصادي. ومن بين تلك العوامل التي أدت إلى ارتفاع النمو في الإمارات دفع المشاريع في قطاع البنية التحتية استعداداً لمعرض اكسبو 2020 دبي.

لكن التقرير أشار إلى أن النمو في الدول المصدرة للنفط عموماً، سوف يتأثر بعوامل خارجية تشمل بطء النمو في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والصين.





