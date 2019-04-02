ارتفاع صادرات الإمارات النفطية مع ارتفاع طلب اليابان وكوريا

المصدر: دبي - البيان

ارتفعت صادرات الإمارات من النفط والمكثفات في شهر مارس الماضي، بسبب ارتفاع الطلب من اليابان وكوريا الجنوبية على هذه المنتجات.

وقالت بلومبرغ، بناء على بياناتها، إن ارتفاع تلك الصادرات عوض التراجع في التصدير إلى الصين وتايلاند من النفط والمكثفات.

وبلغت صادرات النفط والمكثفات في مارس الماضي 2.57 مليون برميل يومياً مقارنة بالشهر السابق له، التي بلغت 2.54 مليون برميل يومياً.

وبلغ متوسط الصادرات إلى اليابان 699 ألف برميل يومياً خلال مارس الماضي، بينما بلغت الصادرات إلى كوريا الجنوبية 215 ألف برميل يومياً. وتراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 59% لتصل إلى أقل رقم تم تسجيله منذ 8 أشهر، بينما تراجعت الصادرات إلى الهند.