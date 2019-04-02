1.8 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: ■ دبي- البيان

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 127 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 13 مبايعة للأراضي بقيمة 157 مليون درهم، و114 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.5 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 110 ملايين درهم بمنطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 8 ملايين بمنطقة الثنية الثالثة، ومبايعة بقيمة 6 ملايين في منطقة الثنية الرابعة. وتصدرت الثنية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت مبايعتين بقيمة 8 ملايين درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم.

شقق وفلل

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 575 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 460 مليون درهم في منطقة مرسى دبي، ومبايعة بقيمة 162 مليون درهم بمنطقة برج خليفة.

مناطق

وتصدرت اليلايس 2 المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 30 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم، وتلتها منطقة البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 12 مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم، والثالثة البرشاء جنوب الثالثة بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 6 ملايين. وسجلت الرهونات 229 مليون درهم منها 14 رهن أراض بقيمة 204 ملايين درهم، و32 رهن فلل وشقق بقيمة 25 مليون درهم، أهمها بمنطقة الورقاء الرابعة بقيمة 151 مليون درهم ورهن بمنطقة معيصم الأول بقيمة 15 مليون درهم.