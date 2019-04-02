تقرير: «ديليفرو» تدعم 3300 وظيفة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أوضح تقرير اقتصادي حديث، أن شركة ديليفرو العاملة في مجال توصيل الأطعمة، تدعم نحو 3300 وظيفة في الإمارات. وتحقق ديليفرو عائدات إضافية لقطاع المطاعم في الإمارات بقيمة 339 مليون درهم. وأكد أن 62 ٪ من المطاعم التي شملها الاستطلاع، تؤكد أن ديليفرو تعزز إيرادات المطاعم، فقد شهدت زيادة في إيراداتها «داخل المطعم»، نتيجة للشراكة مع ديليفرو. وتحقق ديليفرو عائدات قدرها 533 مليون درهم عبر اقتصاد الإمارات.

وأشار التقرير إلى أنه إذا استمرت ديليفرو في النمو بمعدلاتها الحالية، فإن التقرير يتوقع أن تدعم عمليات الشركة 12000 وظيفة، و727 مليون درهم من الناتج الاقتصادي في الإمارات بحلول عام 2020.

وقال أنس حرب، المدير العام لشركة ديليفرو في الإمارات: تتطور ديلفيرو في الإمارات باستمرار. ومن نواحٍ كثيرة، يساعد نمونا في دفع النمو المقابل لشركائنا في المطاعم.

وبالنسبة لعمليات ديلفيرو في جميع أنحاء العالم، كشف التقرير أن ديليفرو تدعم 67000 وظيفة عبر اقتصادات الأسواق التي تعمل فيها. وتحقق ديليفرو عائدات إضافية بقيمة 2.1 مليار جنيه إسترليني لقطاع المطاعم عبر اقتصادات الأسواق التي تعمل فيها.