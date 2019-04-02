«الأوراق المالية» تتجه لتطبيق تصنيف الشركات الخاسرة في النصف الثاني 2019

المصدر: ■ أبوظبي ـ رامي سميح

قال الدكتور عبيد الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إن الهيئة تعتزم تطبيق نظام لتصنيف الشركات الخاسرة في النصف الثاني من العام الجاري.

وأضاف في تصريحات متلفزة، أمس، أنه جرى التنسيق مع الأسواق المالية في شأن هذا النظام، الذي يصنف الشركات المدرجة على حسب نسب خسائرها.

وكانت الهيئة كشفت أخيراً، عن مذكرة دراسة للإجراءات الخاصة بالشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق، التي تبلغ خسائرها المتراكمة 30 % فأكثر من رأسمالها، حيث إن الشركة التي تظهر في بياناتها المالية الدورية أو السنوية، أن خسائرها المتراكمة قد بلغت نسبة من 30 % إلى أقل من 50 % من رأسمالها، تصبح ملتزمة بالإفصاح فوراً للهيئة والسوق عن ذلك، على أن يتضمن الإفصاح تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها من رأس المال، والأسباب الرئيسة التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر، وتاريخها، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجتها.

وبحسب الدراسة، فإن الشركات التي تظهر في بياناتها المالية، أن خسائرها المتراكمة بلغت نسبة 50 % فأكثر من رأسمالها، تكون ملتزمة بالإفصاح فوراً للهيئة والسوق عن ذلك، على أن يلتزم السوق بنقل إدراج الشركة إلى الفئة الثانية، التي يتعين أن تعرض على شاشة التداول بصورة منفصلة عن الفئة الأولى.

إفصاح

وتلتزم الشركة التي بلغت بها الخسائر نسبة 50 % فأكثر، بالإفصاح للهيئة والسوق خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ الإفصاح عن البيانات المالية، عن خطة لمعالجة الخسائر، معتمدة من مستشار مالي معتمد لدى الهيئة، على أن تتضمن الخطة تحليلاً تفصيلياً للخسائر المتراكمة ومقدارها ونسبتها إلى رأس المال، وأسبابها، وإجراءات معالجتها، والجدول الزمني لذلك، وموافاة الهيئة بعدم ممانعة جهة ترخيص النشاط على عرض خطة الهيكلة بالنسبة للبنوك وشركات التأمين.

ويجب على مجلس إدارة الشركة خلال 30 يوماً من تاريخ الإفصاح للهيئة عن البيانات المالية، دعوة الجمعية العمومية لاتخاذ قرار خاص باستمرار الشركة في مباشرة نشاطها، وتنفيذ خطة هيكلة رأسمالها أو حل الشركة قبل الأجل المحدد لها.

لجنة

وأكدت الهيئة أن مجلس إدارة الشركة، يلتزم بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ خطة الهيكلة، لا يقل عدد أعضائها عن 3، يكون من بينهم أحد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، ومستشار مالي معتمد لدى الهيئة، وتتولى اللجنة متابعة تنفيذ خطة الهيكلة، ورفع تقرير إلى مجلس إدارة الشركة، عن تطور تنفيذ الخطة، ونتائج التنفيذ وفق الجدول الزمني.