اقتصادية دبي تعلن اليوم الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال 2018

المصدر: ■ دبي- البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، تعلن دائرة التنمية الاقتصادية في دبي اليوم الفائزين بجوائز التميز لقطاع الأعمال في دورتها الـ25 للعام 2018، والتي تضم جائزة دبي للجودة، وجائزة دبي للتنمية البشرية، وبرنامج دبي للخدمة المتميزة وجائزة دبي العالمية للجودة، إلى جانب تكريم الفائزين في برنامج الإمارات لتصنيف المنشآت التجارية الذي أطلق بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء، ويقام حفل التكريم صباح يوم 2 أبريل 2019 في قاعة أرينا بمدينة جميرا - دبي.

ويأتي إطلاق جوائز التميز لقطاع الأعمال في إطار جهود دائرة التنمية الاقتصادية الرامية إلى تعزيز مفهوم الجودة والتميز كحافز للمزيد من النمو والتطور في قطاع الأعمال بهدف تحقيق التنمية المستدامة، والإسهام في تحقيق تطلعات حكومة دبي الرامية إلى دعم الاستدامة والتنافسية وتطبيق أفضل الممارسات في إمارة دبي والدولة بشكل عام. وحققت جوائز التميز لقطاع الأعمال على مدار 25 عاماً، نقلة نوعية في سياسة التميز للمؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تشجيعها على تقديم أفضل ما لديها من خدمات وبجودة عالية، ويأتي ذلك تماشياً مع خطى وتوجيهات القيادة الرشيدة في حكومة دبي، الرامية إلى تعزيز واستدامة الجودة باعتبارهما من المميزات الاستراتيجية في ممارسة الأعمال بالإمارة.

وقالت شيخة البشري، مدير إدارة التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي: تمت مراجعة مشاركات المتقدمين للفوز البالغة 2005 منشآت تجارية بجوائز التميز لقطاع الأعمال من قبل نخبة من الخبراء والمحكمين، وتتم مقارنتها مع المعايير التي وضعتها إدارة التميز لقطاع الأعمال، التي تتبع أرقى الممارسات العالمية، إلى جانب ذلك تم القيام بزيارات ميدانية من قبل فريق التحكيم والمتسوقين السريين إلى المؤسسات المرشحة للفوز والبالغ عددها 260 مؤسسة.

تشجيع وتحفيز

وأكدت البشري حرص اقتصادية دبي على تشجيع وتحفيز الشركات والمؤسسات للعمل في رفع مستوى أدائها، ويأتي ذلك من خلال تطوير معايير الجوائز لتعزيز التنافس بين المشاركين والحصول على الممارسات في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية. مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الإعلان عن العديد من التطوير والإضافات النوعية لتصبح أكثر شمولية وتزيد من تنافسية المشاركة في الجوائز.