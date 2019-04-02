طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى زغرب طوال الصيف

المصدر: ■ دبي- البيان

استأنفت طيران الإمارات، تسيير رحلاتها المنتظمة إلى العاصمة الكرواتية زغرب، حتى 26 أكتوبر.

وستعود شريكتها في الرمز، فلاي دبي، إلى تشغيل الرحلات بطائراتها خلال موسم الشتاء.

وتضمن هذه الخطوة، توظيف السعة المقعدية إلى زغرب، بما يتناسب مع الطلب بشكل أفضل.

وتغادر رحلة طيران الإمارات «ئي كيه 129»، دبي يومياً الساعة 8:30 صباحاً، وتصل زغرب الساعة 12:35 ظهراً بالتوقيت المحلي. أما رحلة العودة «ئي كيه 130»، فتقلع من مطار فرانكو تودمان (بليسو) الدولي في زغرب، الساعة 3:35 عصراً، لتصل دبي في الساعة 11:00 ليلاً. وستقلص طيران الإمارات عدد رحلاتها إلى زغرب خلال فترة إغلاق المدرج الجنوبي لمطار دبي للصيانة، بين 16 أبريل و30 مايو، إلى أربع رحلات أسبوعياً، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والخميس. وستعود إلى تشغيل رحلاتها يومياً، اعتباراً من 31 مايو.

وتتمتع زغرب بجذور تاريخية وحضارية عريقة، وتضم المدينة الكثير من المقاهي والمطاعم التي تمتع زوارها خلال فصلي الربيع والصيف. وتوفر عاصمة كرواتيا، الواقعة في شمال غربي البلاد، معبراً ميسراً إلى الجبال والمتنزهات الوطنية لمحبي المغامرة وتسلق المرتفعات، كما تتيح لزوارها الاستمتاع بمعالمها الجميلة. وهناك منتجعات رائعة على ساحل كرواتيا، مثل منتجع «سبليت»، وجزر «هفار وبراس»، إضافة إلى وسط دوبروفنيك التاريخي، المدرج على قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني الجدير بالحماية، والذي يجذب الزائرين بعمارته الباروكية، والمدينة المسوّرة، التي اختيرت كموقع تصوير لبعض الأفلام السينمائية.

وتخدم فلاي دبي، دوبروفنيك، برحلتين أسبوعياً، يومي الأحد والخميس. وتغادر رحلة فلاي دبي «719FZ» مطار دبي الدولي عند الساعة 9 صباحاً، وتصل إلى زغرب عند الساعة 1 بعد الظهر. وتغادر رحلة العودة «FZ1794»، زغرب، الساعة 2:30 بعد الظهر، وتصل إلى دبي عند الساعة 11 ليلاً.

وتخدم طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى زغرب، بطائرات بوينغ 777-300، بتوزيع الدرجات الثلاث: 8 مقاعد في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة السياحية.