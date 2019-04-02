66 % حصة 10 شركات وساطة من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 37 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 66% أو ما يعادل 7.3 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في مارس الماضي البالغة نحو 11.1 مليار درهم. وتصدرت «المجموعة المالية هيرميس» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 1.53 مليار درهم ما يعادل 16.38، وجاءت «أرقام سيكيورتيز» في المرتبة الثانية بنحو 1.18 مليار درهم بنسبة 12.6% من إجمالي قيم التداول في السوق.

صدارة

وحلت في المركز الثالث «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 1.02 مليار درهم بنسبة 10.9%، تلتها «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بنحو 745.9 مليون درهم بنسبة 7.96%، ثم «الصفوة مباشر للخدمات المالية» بنحو 646.8 مليون درهم بنسبة 6.91%، ثم «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 644 مليون درهم بنسبة 6.88%، ثم «الرمز كابيتال» بحصة 489.4 مليون درهم بنسبة 5.22% تلاها «المتكاملة للأوراق المالية» بنحو 478.9 مليون درهم بنسبة 5.11%.

وفى المركز التاسع جاءت «مينا كورب للخدمات المالية» بنحو 306.06 ملايين درهم بنسبة 3.27%، ثم «سيكو للوساطة المالية» بنحو 262.26 مليون درهم بنسبة 2.8%، ثم «جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بنحو 252.16 مليون درهم بنسبة 2.69%، يتبعها «المشرق للأوراق المالية» بنحو 231.7 مليون درهم أو ما يعادل 2.47%، ثم «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» بحصة 2.05% تعادل 191.7 مليون درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «بيت الوساطة للأوراق المالية» نحو 1.88% تعادل 176 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 173 مليون درهم بحصة 1.85% و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بنسبة 1.66% تعادل 155.4 مليون درهم، يتبعها «إتش إس بي سي الشرق الأوسط» بحصة 1.59% أو 149.3 مليون درهم، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 1.46% أو ما يعادل 136.7 مليون درهم، و«الاتحاد للوساطة» بـ1.36% تعادل 127.6 مليونا.

ووصلت حصة «مركز الساحل للأسهم» لنحو 0.72% بقيمة 67.46 مليونا و«الضمان للأوراق المالية» بحصة 0.71% تعادل 66.08 مليونا، تلتها «الأنصاري للخدمات المالية» بنحو 0.7% أو 65.8 مليونا و«دار التمويل للأوراق المالية» بـ51.8 مليون درهم أو 0.55%، و«الوثبة للأسهم والسندات» بـ 0.55% أو 51.5 مليونا و«دبي التجاري للخدمات المالية» بحصة 0.49% تعادل 46.3 مليون درهم، و«شروق للأسهم والسندات» بـ0.33% أو 30.87 مليونا و«دبي الدولية للأوراق المالية» و«الدار للأسهم» بحصة 30% لكل منهما.

وجاءت شركات بحصص أقل من 0.3% مثل «أوراق الإسلامية للأسهم والسندات» و«بايونيرز للأوراق المالية» و«ورلد إنفستمنتس جروب» و«أموال للوساطة المالية» و«البروج للأوراق المالية».