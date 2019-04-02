«قمة البلوك تشين» اليوم في دبي تستكشف فرصاً بـ 20 مليار دولار للقطاع 2024

المصدر: دبي - البيان

تستقبل الدورة السنوية الثانية لـ «قمة مستقبل البلوك تشين» زوّارها بدءاً من اليوم، حيث تعد القمة التي يستضيفها «مكتب دبي الذكية» بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، أكثر فعاليات تكنولوجيا البلوك تشين تأثيراً في المنطقة، في الوقت الذي تشهد تقنية سجل الإنترنت هذه انتشاراً متنامياً.

وسوف تستضيف «قمة مستقبل البلوك تشين»، التي تدور أعمالها وتستمر يومين، أكبر تجمع لخبراء تكنولوجيا «بلوك تشين» على مستوى المنطقة، لمناقشة سبل تطبيق هذه التقنية، مع تسليط الضوء على عدد هائل من السبل التي تساهم من خلالها التقنية في إحداث التغيير بالقطاعات، ودورها في توفير فرص بمليارات الدولارات لقطاع بلوك تشين على مستوى العالم، والذي من المتوقع أن تصل قيمته إلى 20 مليار دولار بحلول عام 2024.

وقالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة الفعاليات والمعارض في مركز دبي التجاري العالمي: «تتيح قمة مستقبل البلوك تشين، التي تحتضنها دبي مجدّداً، فرصة مذهلة للتواصل بين روّاد هذه التقنية وألمع الخبراء في مجال الابتكار».

وسوف تركّز أعمال القمة على التطبيق العملي للتكنولوجيا، من خلال مسارات محتوى عالية الجودة ومخصصة لقطاعات مهيّأة لدخول «بلوك تشين». وتشمل هذه القطاعات كلاً من العقارات والتجزئة والرعاية الصحية والنقل وسلسلة الإمداد والمؤسسات الحكومية والتعليم والسياحة والطاقة والاقتصاد الإبداعي والتمويل والتسويق.

وتستضيف القمة أول تجربة لـ «مدينة المستقبل» التي تعتمد على تكنولوجيا «بلوك تشين»، وذلك من خلال مشاركة الزائرين في رحلة تفاعلية باستخدام هذه التكنولوجيا لاستكشاف نمط الحياة بالمدينة، فضلاً عن استضافة كل من «تحدي البلوك تشين» الذي ينظمه «دبي الذكية»، وبرنامج «تبادل القادة العالميين» المدعوم من قبل شركة «بي دبليو سي».

وتضم ورش عمل بعنوان «بلوك تشين 101» متاحة للحضور دون رسوم دخول، وتدار باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن ورش العمل التي تدور حول الاعتماد على نهج التفكير التصميمي للتعامل مع التحديات التي تواجه تطبيق «بلوك تشين».

وتوفر هذه الورش دروساً مبسّطة للمبتدئين في مجال بلوك تشين، مع عدد من حصص التدريب، والحصص الجماعية، ونماذج عملية لتطبيق التكنولوجيا.

وتشهد القمة لأول مرة انعقاد «منتدى آسيا»، الذي سيشكّل منصة للتواصل بين روّاد الأعمال والمستثمرين في الدول الآسيوية، كحاضنة ترسي معايير ابتكارات «بلوك تشين».

كما ستستضيف دورة هذا العام قمة «بلوك هيلث»، التي تنظمها جمعية Patientory، حيث ستتم خلالها مناقشة جهود تبني تقنية «البلوك تشين» في مجال الرعاية الصحية.