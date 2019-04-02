6.2 مليارات درهم مبيعات 40 مشروعاً قيد الإنجاز في دبي خلال الربع الأول

المصدر: Ⅶ دبي- مشرق علي حيدر

بلغت الصفقات العقارية للوحدات السكنية قيد الإنجاز في دبي، أكثر من 6.2 مليارات درهم، أبرمها مستثمرون من مختلف دول العالم، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بـ 5 مليارات درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2018، بنمو بلغت نسبته 20 %، وتوزعت تلك الصفقات على 40 مشروعاً قيد الإنجاز في مناطق التملك الحر في الإمارة، وذلك طبقاً لتحليل «البيان الاقتصادي»، في البيانات الرسمية لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وترجع الزيادة إلى إقبال المستثمرين لاقتناص الفرص التي يزخر بها السوق العقاري، وتزايد العروض من جانب المطورين العقاريين، ورغبتهم في جذب المزيد من السيولة لتمويل مشروعاتهم، وتصدرت منطقة برج خليفة، المناطق الأعلى، بعدما سجلت مبيعات بـ 1.3 مليار درهم، قيمة 391 شقة سكنية اشتراها المستثمرون .

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، الأعلى بيعاً للوحدات السكنية قيد الإنجاز، بعدما باعت 675 وحدة بقيمة 650 مليون درهم. وكانت منطقة وادي الصفا 5، الأقل حظاً بين المناطق، فقد شهدت بيع شقة سكنية واحدة فقط بقيمة 285 ألف درهم.