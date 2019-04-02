حزمة حوافز للمواطنين المستثمرين في السوق الليلي بجزر ديرة

المصدر: Ⅶ دبي- مشرق علي حيدر

أفاد مواطنون مستثمرون في السوق الليلي الذي طورته نخيل العقارية في جزر ديرة بدبي، بأنهم تلقوا حزمة دعم من الشركة لتمكينهم من ممارسة أنشطتهم التجارية بسهولة ويسر، وتجاوز التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في بداية مسيرتهم. وأشاروا إلى أن من بين أبرز الحوافز التي قدمتها نخيل للمواطنين المستأجرين في السوق الليلي إيجار مجاني لمدة 3 أشهر لمن يفتتح محله في الموعد المحدد، وسداد الإيجار بشيكات آجلة ربع سنوية تبدأ من تاريخ افتتاح السوق الليلي، مؤكدين أن الإشعارات التي تلقوها من نخيل لا تتضمن سداد الإيجار لمدة 3 سنوات.

وقالوا: إنهم تلقوا رسائل من نخيل تفيد بخفض قيمة الإيجارات السنوية للمحلات عموماً ما بين 30% و50% للمحل الواحد، موضحين أن بعض المستأجرين الذين كانوا حجزوا أكثر من محل تجاري واحد يستطيعون الآن الاحتفاظ بالعدد الذي يستطيعون الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتحيل مبالغ الحجز إلى الوحدات المتبقية، ما يعني موافقة الشركة على قيام المستأجرين الذين حجزوا أكثر من محل تجاري بالتنازل عن 50% من المحلات، إلى جانب موافقة نخيل على تحويل حجوزات المحلات التجارية إلى مستأجر جديد، لافتين إلى أنه بإمكان المستأجر الأصلي للمحل التجاري في السوق الليلي تأجير المحل بالباطن.

وطرحت نخيل عمليات التأجير في السوق في عام 2014 على المواطنين الشباب الذين لا تقل أعمارهم عن 20 عاماً حصراً، وأتاحت الشركة للمواطنين إمكانية تأجير 6 محال تجارية ومطعم في السوق بأسمائهم وإمكانية حجز وتأجير العدد ذاته لأي من أفراد عائلته، وفي 2014 بلغ متوسط قيمة الإيجار السنوي للمحل التجاري 50 ألف درهم. وتبلغ مساحة السوق الليلي 1.9 كيلومتر على طول واجهة جزر ديرة. ويشتمل السوق على 5000 متجر و100 مقهى ومطعم.