خام دبي يسجل أعلى مستوى في 5 أشهر

المصدر: Ⅶ سنغافورة- رويترز

قال متعامل بسوق النفط إن متوسط السعر المعروض لخام دبي على منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير ارتفع في مارس إلى 66.93 دولاراً للبرميل، مقابل 64.57 في فبراير مسجلاً أعلى مستوياته في خمسة أشهر.

وعدلت أرامكو المرجع التسعيري لخامها إلى آسيا من أكتوبر، ليصبح سعر القياس هو متوسط السعر المعروض لخام دبي والعقود الآجلة للخام العُماني في بورصة دبي للطاقة. وتحدد متوسط السعر المرجعي لأسعار البيع الرسمية للخام السعودي إلى آسيا تحميل مارس عند 66.957 دولاراً للبرميل، والذي استند في جزء منه إلى متوسط سعر قدره 66.98 دولاراً لبرميل الخام العُماني ببورصة دبي.