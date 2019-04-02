بحث تعزيز التعاون بين دائرتي مالية عجمان ورأس الخيمة

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

استقبلت دائرة المالية في عجمان وفداً من دائرة المالية برأس الخيمة، بهدف الاطلاع على تجربتها بشأن الخطط والموازنات العامة ونظام التخطيط والتحليل المالي الذكي، إلى جانب تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيزاً لعلاقات التعاون التي تربط بين الدوائر المالية المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز آفاق التعاون.

كان في استقبال الوفد عبد الله الجناحي، مدير إدارة الموازنات الحكومية بالدائرة، الذي رحّب بهم، وأكد أهمية التواصل بين الدوائر المالية المحلية لتبادل التجارب والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، والاستفادة من الكوادر البشرية والأنظمة المستخدمة في تعزيز كفاءة العمل الحكومي بالقطاع المالي.

وأكد الجناحي أن دائرة المالية ترحّب دائماً بمثل هذه الزيارات التي تعزز وتقوي علاقات التعاون والشراكة التي تربطها مع مختلف الجهات المعنية بالشؤون المالية والعمل الحكومي، حيث تتيح هذه اللقاءات فرصاً أوسع لتبادل المعلومات والخبرات.