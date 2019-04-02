«غرفة عجمان» تنظم 15 زيارة لقطاعات الأعمال في الربع الأول

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة عجمان خلال الربع الأول من العام الجاري 15 زيارة ميدانية لأعضائها ومنتسبيها من الشركات والمصانع، بهدف التعرف إلى أهم المقترحات ورفع التوصيات التي تصب في جودة الخدمات الموجهة للقطاع الاقتصادي في الإمارة.

وأوضح محمد المهيري رئيس قسم دعم الأعضاء في غرفة عجمان، أن الغرفة تستهدف تنفيذ خطة شاملة لزيارة كافة القطاعات الاقتصادية والتعريف بأهم الخدمات الموجهة للتجار ورجال الأعمال، وإبراز أهم المعارض والفعاليات التي تنظمها غرفة عجمان، وكذلك التعريف بالمعارض المتخصصة التي تشارك فيها الغرفة على رأس المنشآت من أعضائها داخل الدولة وخارجها وإمكانية المشاركة فيها.

وقال عبدالله عبدالمحسن النعيمي رئيس قسم جودة الخدمات، إن غرفة عجمان تعمل كهمزة وصل بين أعضائها والجهات الحكومية من خلال سلسلة الزيارات الميدانية، مؤكداً أن نتائج الزيارات أثمرت عن التعرف إلى العديد من التحديات التي يواجهها أصحاب المنشآت، وبحث إيجاد الحلول لها مع الجهات المعنية.